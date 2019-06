Si gana las internas, Cosse quiere integrar la fórmula con otro de los precandidatos

La ex ministra de Industria, Energía y Minería y precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse dijo, en el marco de una entrevista que se publicará el viernes en la diaria, que en el caso de ganar las elecciones internas propondría a la fuerza política que la acompañe en la fórmula presidencial uno de los tres precandidatos restantes: Óscar Andrade, Daniel Martínez o Mario Bergara.

“La decisión tiene que ser de la fuerza política, lo he dicho siempre. Por supuesto, todas las voces se tienen que oír: de la que gana o del que gana y de toda la fuerza política. No creo que esto sea un juego en el que si gano, la pelota es mía y hago lo que quiero. Yo desearía que me acompañara uno de los otros tres precandidatos”, manifestó la precandidata. Martínez había declarado al semanario Búsqueda en mayo que si gana la interna, la fórmula con Cosse “no es un hecho”. La precandidata señaló que “cada uno puede opinar lo que quiera”.

Aunque enfatizó que está “trabajando para ganar”, Cosse se mostró dispuesta a ser candidata a vicepresidenta si pierde las elecciones internas: “Gane quien gane, la definición la tiene que hacer el FA; no me niego a nada, porque acá lo importante es el proyecto”, manifestó.