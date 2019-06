Sindicato de trabajadores del mar volvió a manifestarse frente al búnker de Sartori

“Más de 50 trabajadores en la calle, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Juan Sartori o su jefe de campaña, Óscar Costa?”, decía el folleto que repartieron este miércoles los trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) en una segunda manifestación frente a la sede central del precandidato nacionalista, en la plaza Independencia. Los trabajadores se habían movilizado el 18 de junio en reclamo del pago de salarios y liquidaciones a 50 funcionarios que fueron despedidos por la empresa Naviport (Radimon SA), de la que afirman que Sartori es accionista y que Costa integró el directorio hasta diez días antes de que se concretaran los despidos.

En diálogo con la diaria, el dirigente del SUNTMA Mauro Rivero señaló que tras la primera manifestación la empresa pagó a los trabajadores los salarios correspondientes a mayo, pero resta que pague el aguinaldo, los salarios vacacionales, las licencias y los despidos. Por eso se concretó esta segunda movilización, en la que se entregaron folletos con información sobre el conflicto que los trabajadores mantienen con Naviport. Según contó Rivero, en las instancias de negociaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la empresa manifestó que no “tiene plata y no va a pagar [los créditos laborales]”.

“Hasta que la empresa se haga cargo de los despidos de los trabajadores vamos a seguir tomando medidas y haciendo movilizaciones”, manifestó Rivero. Añadió que los funcionarios han tenido dificultades para acceder al seguro de desempleo porque la firma “no había enviado las planillas correspondientes al Banco de Previsión Social”. Además, el dirigente sindical señaló que Naviport tiene deudas con la Administración Nacional de Puertos y con Prefectura. “Están embargados”, sostuvo.

El dirigente sindical afirmó que no se han comunicado directamente con el precandidato nacionalista ni con su jefe de campaña, pero sí con una persona que se identificó como integrante del equipo de prensa de Sartori y “lo único que nos dijo fue que Sartori no está en la empresa desde hace unos años”. No obstante, Rivero planteó que los trabajadores están convencidos de que el empresario aún la integra. “Igualmente, [si Sartori no estuviera], Costa sí estuvo hasta diez días antes de los despidos, y él ¿no tiene información?”, expresó.

Por su parte, el equipo de comunicación de Sartori reiteró los planteos del comunicado emitido a raíz de la primera manifestación de los trabajadores del mar. “Al igual que el pasado 18 de julio. Hoy [por el miércoles] los amigos nos mandaron un piquete agitado por el diario digital ICN [Iberoamérica Central de Noticias], de fácil deducción para quiénes opera”. En el texto, el equipo subraya que “hace 2 años que Sartori se desvinculó de Naviport y no mantiene vínculo alguno” y que esta situación es otra “noticia falsa” contra el precandidato nacionalista, cuya motivación “no puede ser otra que política”.