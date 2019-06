Tras fuga de Morabito, renunció el director del INR, Alberto Gadea

Luego de la fuga del italiano Rocco Morabito, junto a otros tres criminales internacionales, del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR (ex Cárcel Central), el Ministerio del Interior (MI) anunció ayer, mediante un comunicado, que aceptaba la renuncia del director (interino) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Alberto Gadea. La cartera también decidió iniciar sumarios administrativos (algunos con medidas y otros no) a funcionarios del centro penitenciario. Según supo la diaria, entre los sumariados se encuentran el subdirector nacional operativo del INR, Gerardo Bidarte, la directora del Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del INR, Mary González, y dos funcionarios policiales de la custodia. Los reclusos, que estaban dispuestos en distintas celdas, se escaparon en la madrugada del lunes por un boquete que hicieron en la celda.

El senador del Partido Nacional Javier García dijo a la diaria que se trata de un “papelón nacional e internacional”, y opinó que el gobierno tiene que “hacerse cargo”. En ese sentido, el legislador solicitó la comparecencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la Comisión de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Senado. “Es un tema en el que no hay responsabilidades menores; acá hubo una fuga corrupta, sin duda alguna”, subrayó.

También cuestionó que el MI no estuviera enterado del informe de inteligencia penitenciaria, en el que se alertaba de la posible fuga. A mitad del año pasado, esta oficina había presentado un documento al INR con los detalles de un eventual escape del mafioso, informó el lunes VTV Noticias. “Yo no puedo creer que el ministro no supiera del informe de inteligencia. Espero que no diga que no lo conocía, porque ahí ya tenemos el colmo, la capacidad de sorpresa ya es ilimitada”, manifestó. El senador también se mostró preocupado por el impacto que puede tener este hecho a nivel internacional: “Estamos siendo noticia en el mundo entero, en las cadenas internacionales [...] Tenemos a un mafioso que está requerido en el mundo, está en proceso de extradición y se escapa en las propias narices del ministerio”. Para García, es “otra gota más [que da la pauta] de que en materia de seguridad estamos regalados”.

Por su parte, la senadora del Movimiento de Participación Popular Ivonne Passada, quien preside la comisión, dijo a la diaria que están a la espera de la confirmación del ministro y que los legisladores deben “esperar el informe de todas las investigaciones que está haciendo el MI”. Agregó que “va de suyo que cuando se está investigando es inoportuno entorpecer”, y apuntó que la cartera brindará la información a la comisión “en el momento que lo crea pertinente”.