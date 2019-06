Vázquez a favor de debates entre precandidatos

El presidente Tabaré Vázquez se mostró partidario de que haya debates entre aspirantes al cargo que él ocupa, en una improvisada rueda de prensa luego de asistir al velorio de Jorge Brovetto, ex presidente del Frente Amplio y ex ministro de Educación y Cultura. “Hice más de siete debates públicos, y salvo el doctor Jorge Batlle, no debe haber otro dirigente político que haya tenido tantos debates públicos como los que hice, cuando aspiraba a ser intendente de Montevideo y luego en las campañas presidenciales”, señaló el presidente.

Vázquez debatió por última vez hace 25 años, en la campaña de 1994, primero con el colorado Julio María Sanguinetti y luego con el nacionalista Juan Andrés Ramírez (y el moderador fue Brovetto, entonces rector de la Universidad de la República). En las siguientes campañas en las que fue candidato (las de 1999, 2004 y 2014), prefirió no debatir.