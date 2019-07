A cinco días del prerreferéndum, se emitió cadena nacional a favor de la ley trans

Promovida por el colectivo Ovejas Negras, se realizó ayer la cadena nacional a favor de mantener la Ley Integral para Personas Trans. El lunes había hablado por cadena nacional el ex precandidato del Partido Nacional Carlos Iafligliola, promotor de un prerreferéndum para derogar la ley, que se desarrollará este domingo.

La pantalla se puso en amarillo y luego comenzaron los testimonios de personas trans y algún familiar. Patricia, madre de Agustín, un adolescente trans, fue la primera en hablar. Destacó el trabajo de “todas las personas” que trabajaron “para que el parlamento nacional aprobara la ley” y les agradeció. Los argumentos presentados durante la cadena nacional giraron en torno a cuatro aspectos centrales que promueve la ley: el acceso a la educación, al empleo formal, la modificación de los trámites para el cambio de nombre y la reparación para las personas trans que fueron discriminadas y perseguidas durante la dictadura.

“75% de las personas trans han sido expulsadas del sistema educativo”

Lorena Rosas explicó que esto se dio en gran parte de forma indirecta, por la “discriminación” que sufrían: “Me vivían violentando, peleando, insultando, no tenía casi compañeros. Hasta que no aguanté más, porque los profesores tampoco me daban mucha bola, no tuve mucho el apoyo de mis padres, y tuve que dejar”. “Yo estaba en un cambio, como de transición. En ese tiempo no te explicaban tampoco. En la adolescencia dejé el liceo”.

“Sólo 23% de la población trans accede al empleo formal”

Luana Boggio, la siguiente protagonista, contó cómo cambió su vida al decidir vivirla “como realmente era”. Aseguró que hoy, con 34 años, “como mujer trans”, cree haber estado “de los dos lados”. Reconoció que antes le resultaba más fácil acceder a un trabajo, hoy en día esto es más difícil: “No nos llaman porque la gente no quiere a alguien que sea diferente. En el trabajo soy de las primeras caras que ves al entrar y, si bien hay gente que se sorprende, otra gente que va seguido se ha acostumbrado”. También señaló que “esta ley asegura que la comunidad trans va a tener acceso al trabajo”, aunque cree que “sería importante que el gobierno tomara cartas en el asunto”.

“Antes de la aprobación de la Ley Integral Trans, sólo 19% de las personas lograban finalizar su trámite de cambio de nombre”

A su turno, Paula Moreno consideró importante que el cambio de nombre y sexo en el registro “deje de ser un trámite judicial para que sea un trámite administrativo”, dado el “largo” proceso que implica actualmente: “Se nos pregunta cosas de nuestra vida privada, te citan del Registro Civil, te ve una psicóloga, tenés que llevar cinco testigos”. Además, dijo que “es un trámite que tenés que pagar”, cuando “no todas tenemos plata”, y cuestionó el hecho de que sea un juez quien evalúe y decida “si te dejo o no te dejo”, cuando ella es “una mujer trans” y cambiarse el nombre es su derecho.

“Durante la dictadura, decenas fuimos perseguidas y chantajeadas por la Policía y el Ejército”

“Llegábamos a pasar siete a 15 dentro de los calabozos”, recordó sobre esa época Karina Pankievich. “No somos una moda, existimos toda la vida. Y sería muy bueno que esas personas puedan tener una vejez más digna”, añadió.

“La única forma de vivir en democracia es olvidando el odio y celebrando con alegría cada vez que una persona recupera un derecho que le estábamos negando”, dijo Nahia Mauri.

La cadena nacional cerró invitando a la población al Mes de la Diversidad: “Nos vemos en setiembre”.