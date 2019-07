Alianza Nacional acusa a Sartori de buscar robar dirigentes, y sus dirigentes lo defienden

El empresario Juan Sartori sigue siendo motivo de preocupación para Alianza Nacional (AN), el sector que encabeza el senador Jorge Larrañaga. Este martes el diputado Pablo Abdala (AN) apuntó nuevamente contra Sartori y dijo que la conducta del empresario y de su dirigencia al reunirse con dirigentes de AN en todo el país y buscar concretar su incorporación debería ser analizada por el Comité de Ética o por la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Nacional (PN). No obstante, anunció que no su sector llevará el tema a esos organismos para no perjudicar al PN en la carrera hacia las elecciones nacionales. “No se trata de dos o tres casos, sino de una serie de visitas, de contactos, de llamadas, todo ello promovido por el comando de Sartori, saliéndose de los parámetros del comportamiento político”, dijo Abdala en declaraciones a Radio Montecarlo.

Según Abdala, si bien “los dirigentes somos gente grande que es dueña de su destino y cada quien sabe la decisión que tiene que adoptar”, le resulta “preocupante” “la visión de conjunto”: “Hay una suerte de avance premeditado, planificado y sistemático”.

En tanto, la senadora Verónica Alonso, quien apoyó la precandidatura de Sartori, sostuvo que con esas críticas el sector que encabeza Larrañaga “sigue perdiendo de vista el objetivo de ganar las elecciones y sigue dividiendo al PN”. Sostuvo que en su sector simplemente “reciben llamadas y conversan con los dirigentes” y agregó que se trata de dirigentes que “son libres y no propiedad de un líder, que se enfocan donde hay futuro y crecimiento”.

“Si fuera así, deberían ir todos al Comité de Ética, empezando por los principales líderes del partido. Lo que creo que hay es miedo de algunos a perder su silloncito, porque no pueden aceptar que alguien haya obtenido su segundo lugar de manera legítima con votos”, expresó. Según Alonso, se busca “ningunear a Sartori” o hacer “alianzas para neutralizarlo”. Por su parte, el dirigente de Todo por el Pueblo Alem García denunció a Radio Uruguay que nuevamente se ha iniciado “una especie de embestida baguala contra Juan Sartori”. “Es ridículo, porque entre los dirigentes del partido es normal que realicen conversaciones e incluso negociaciones, y eso es normal”, dijo.

Agregó que es “lógico” que se hayan reunido con la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, en una visita reciente que hizo junto a Sartori a Minas. “Es lógico y de rutina que haga una visita de cortesía al intendente del lugar”, dijo el dirigente, quien aseguró que en ese encuentro “nadie ofreció nada”. Sin embargo, la semana pasada, la propia Peña había asegurado a ese mismo medio que Sartori le había hecho un “ofrecimiento” concreto, algo que describió como “natural en esta época de pases”. “Estamos evaluando si vamos a estar en nuestro mismo sector o vamos a acompañar a alguien más”, había dicho la intendenta.

Este martes, en una rueda de prensa, la candidata a la vicepresidencia por el PN, Beatriz Argimón, aseguró que esta diferencia tendrá una “rápida solución”, dijo haber hablado tanto con Sartori como con dirigentes de AN y advirtió que no hay que desviarse del objetivo del partido de alcanzar el gobierno nacional.