Apuntes de campaña del 22 de julio: Las internas después de las internas

(Hoy es 22 de julio. Faltan 97 días para las elecciones nacionales)

Buenos días. Les comento algunas noticias de la campaña electoral que pueden leer hoy en la diaria.

Once partidos en carrera son muchos, y en todos hay corrientes internas, a menudo estructuradas como sectores que, a su vez, se asocian en sublemas para sumar votos (y cada uno evalúa, a estos efectos, si puede tener éxito “con lista propia” o le conviene sumar fuerzas con otros). La complejidad del panorama puede ser abrumadora para quienes no tienen un gran interés en la política, pero está en juego la composición de las cámaras en el próximo período de gobierno, que tendrá muy especial importancia si -como sugieren las encuestas que ocurrirá-, el partido que gane la presidencia de la República no tiene mayoría parlamentaria propia.

En esto se apoya Enrique Rubio, candidato al Senado por la Vertiente Artiguista, para sostener que si la oposición gana las elecciones habrá “un problema de gobernabilidad enorme”. Y de la misma cuestión habla el candidato a la vicepresidencia del Partido de la Gente, Daniel Peña, cuando dice que quienes se niegan de antemano a negociar con su fuerza política, con miras a un gobierno de coalición, “no están pensando muy bien”.

Una de las novedades en este terreno fue, ayer, la votación montevideana del Partido Socialista (PS) para definir las listas y las autoridades departamentales de ese sector. Ganó, como se esperaba, la corriente llamada “ortodoxa”, pero lo hizo con una ventaja menor que la lograda en elecciones similares anteriores. Quizá esto aminore el flujo de renuncias al PS de integrantes de la corriente “renovadora”, que comenzó luego de que el “ortodoxo” Gonzalo Civila ganó la secretaría general en marzo.

También dentro del oficialismo, pero un escalón por encima de las internas sectoriales, en el plano de la competencia entre sublemas, la vicepresidenta Lucía Topolansky, del Movimiento de Participación Popular (MPP), comentó sin mucho entusiasmo la alianza electoral entre Óscar Andrade y Carolina Cosse, y opinó incluso que el semanario comunista El Popular la había presentado en su portada como si fuera una “especie de fórmula alternativa” a la integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar. Es probable que ese acuerdo le dispute votos al MPP, que comenzará su campaña sectorial en agosto, con giras de José Mujica junto al intendente Yamandú Orsi y el diputado Alejandro Sánchez.

No sólo entre los sublemas y dentro de los sectores se disputan posiciones. El 4 de agosto se realizará una votación voluntaria en todo el país, a fin de saber si el proyecto de referéndum contra la Ley Integral para Personas Trans cuenta o no con apoyo de 25% de la ciudadanía (el porcentaje requerido para que haya consulta popular). El nacionalista Carlos Iafigliola, impulsor de esa iniciativa, pidió el uso de la cadena nacional de radio y televisión, que se le concedió para el 29 de julio, y consolidó así su visibilidad como portavoz de una corriente ideológica. Lo que está por verse es si habrá una cadena en defensa de la norma, y en tal caso, a cargo de quién.

Hasta mañana.