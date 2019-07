Presidencia aprobó la cadena contra la ley trans: será el 29 de julio

Por medio de una llamada telefónica, Presidencia de la República le comunicó ayer al ex precandidato del Partido Nacional (PN) Carlos Iafigliola (Movimiento Adelante) que podrá usar la cadena de radio y televisión el lunes 29 de julio para defender el prerreferéndum contra la Ley Integral para Personas Trans (19.684).

El ex precandidato nacionalista dijo a la diaria que todavía no están definidos algunos detalles, como, por ejemplo, el horario, pero aseguró que será él quien dará el mensaje, como presidente de la Comisión Nacional Pro Derogación de la Ley Trans.

“Esta es una buena noticia para quienes creemos en la democracia”, dijo Iafigliola, y aseguró que era lo que “correspondía”, porque ya no se trata de la iniciativa de unos ciudadanos, sino “del Estado uruguayo a través de la Corte Electoral, que está convocando al pueblo a las urnas”. Aseguró que intentará dar un mensaje claro, porque “no todo el mundo sabe los contenidos de las leyes que se aprueban”.

El dirigente había anunciado que después de las elecciones internas iniciaría una campaña, con giras por todo el país, para promover la instancia, que será el domingo 4 de agosto. Ese día, quienes quieran adherirse al recurso de referéndum (es decir, quienes busquen derogar la ley o quienes quieran que el futuro de la norma se dirima mediante una consulta popular) deberán trasladarse a los circuitos que habilitarán las juntas electorales departamentales en todo el país para votar a favor de la eliminación de la norma. Para que se habilite el referéndum, ese día se deberá obtener el respaldo de al menos 25% del padrón electoral, que es algo más de 650.000 personas.

Iafigliola reiteró a la diaria que no debatirá con personas trans. En noviembre de 2018 participó en un debate con la activista trans Marcela Pini. “Dije que iba a ser la primera y la última vez que debatía con una persona trans, porque no quiero dar la idea de que es una cuestión de nosotros contra las personas trans; lo nuestro siempre fue contra la ley”, aseguró. No obstante, recordó que fue denunciado penalmente por las personas que defienden la ley, que aseguran que durante la recolección de firmas violó los artículos 148, 149 bis y 347 del Código Penal. Estos artículos contemplan delitos como la apología del delito, la incitación al odio y la estafa. El caso está en el Juzgado Penal de Flagrancia de 14o turno, a cargo de la fiscal Sylvia Lovesio, y Iafigliola ya fue a declarar el 14 de mayo de este año.

“No creo que haya voluntad de diálogo en personas que hace dos meses me hicieron una denuncia penal”, afirmó el ex precandidato. Según dijo, es “un disparate” de “raíz totalitaria” hacerlo pasar por un juzgado penal por promover una herramienta constitucional.

Iafigliola también denunció estar siendo hostigado por medio de las redes sociales: “Es tremendo lo que pasa. A esta altura debería haber intervenido algún fiscal de oficio y el Ministerio del Interior, a través de delitos informáticos, porque hay insultos, amenazas, de todo color y tamaño. Estamos en el límite de lo que una persona puede tolerar”. Aseguró que está pensando en emprender una acción legal, aunque aclaró que las amenazas fueron sólo por medio de las redes.

La otra campana

Diana Sellanes, integrante de la Campaña Nacional Ley Integral para Personas Trans y de Unión Trans, dijo a la diaria que el grupo no solicitó la cadena, pero no descartó hacerlo. “No la pedimos, lo que no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero estamos pensando en otras estrategias”, dijo.

Para la activista, al tratarse de una instancia no obligatoria, la idea es que la gente no vaya a votar, por lo que puso en duda la pertinencia de que le den trascendencia a la consulta. Destacó que se trata de una norma especial que implica “proteger la diversidad sexual”.

“Entendemos que el proceso es democrático porque juntaron las firmas y tienen derecho a la cadena”, sostuvo Sellanes, aunque aclaró que la denuncia penal fue por la manera en la que se recolectaron las adhesiones. Aseguró que en la campaña contra la ley ahora piensan incluir publicidad engañosa difundida por medio de las redes.

“Esta campaña está siendo muy desgastante para el movimiento social. Creemos que hay que tomar otras estrategias, porque parecía que no llegaban a las firmas, y lo hicieron. Este prerreferéndum va a demostrar qué tan bien se organizan las iglesias y la gente más conservadora”, sostuvo Sellanes.

En marzo de este año, los responsables de la campaña Todos Somos Iguales, entre los que se encuentran Iafigliola y el diputado del PN Álvaro Dastugue, alcanzaron 69.360 firmas, superando las 55.000 (2% del padrón electoral) que necesitaban para iniciar el proceso de prerreferéndum.

“Se llegó a las firmas en base a mentiras. Se dijeron cosas que no son, cosas que la ley no dice”, afirmó Sellanes.