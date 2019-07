Argimón: “Acá no sólo se piensa en el pueblo, sino que hay propuestas para el pueblo”

Con la presencia de Beatriz Argimón, la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional (PN), ayer se llevó a cabo una asamblea de la lista 71 en la sede central, en 18 de Julio y Martín C Martínez. Hablaron los principales dirigentes del sector, que tuvieron como línea común inicial de sus discursos los elogios a la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou. La diputada Gloria Rodríguez aprovechó para recordar que ayer se cumplieron 146 años del nacimiento del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera –“un hombre de ideas innovadoras que hoy están vigentes”– y subrayó que “podemos subsanar la incertidumbre que vivimos a nivel internacional si nos detenemos a leer lo que ha escrito”.

Por su parte, el diputado Gustavo Penadés destacó que Argimón no llegó a ser candidata a vicepresidenta solamente porque es “una cara bonita”, sino porque tiene “una larguísima militancia” en el PN y se lo “ganó”. “Tiene un bagaje histórico en el partido. Eso lo tenemos que valorar y salir a decir por ahí, porque mientras otros proclaman que esto [la elección nacional] es entre la oligarquía y el pueblo, y llaman a la división, acá tenemos a una dirigente que se hizo desde abajo, que conoció lo que es un club y recorrer”, indicó, en referencia a las declaraciones de la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, que también las tuvo presentes Argimón al cerrar la asamblea.

La candidata a la vicepresidencia contó que su padre, que falleció el año pasado, fue un herrerista destituido por la dictadura militar, ya que a veces “las credenciales que muestran varios” sobre ese “funesto período” de la historia hacen parecer que las vivieron “exclusivamente en un determinado sector político”. “Este es el partido que demostró tener la mejor democracia interna. Nunca estuvimos al lado de la dictadura, y no saben decir que Venezuela es una dictadura. Que no nos vengan a decir a nosotros que pensamos en los intereses de la oligarquía... Acá no sólo se piensa en el pueblo, sino que se tienen propuestas para el pueblo", enfatizó.