Bayardi investigará denuncias de irregularidades en custodia de urnas durante las internas

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, sostuvo en declaraciones a Radio Carve que recibió denuncias de algunas circunscripciones electorales donde un oficial a cargo obligó a votar a los soldados que custodiaban las urnas de las elecciones internas, así como a presentar el registro del acta que asentaba a los votantes, dado que no hay registro de votación. “Si esto fue así, la carrera de ese oficial va a estar muy complicada”, dijo el jerarca, que sostuvo que todavía no ha indagado al respecto. Agregó que, aunque no lo puede aseverar aún, analizará qué grado de verdad hay en esto.