Bonomi sobre fuga de Morabito: “Se presume dolosa”

El senador del Partido Nacional (PN) Javier García dijo ayer que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, no leyó el informe de Inteligencia que advertía que no estaban dadas las condiciones de seguridad en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (ex Cárcel Central) para mantener recluido al mafioso italiano Rocco Morabito.

Bonomi asistió ayer a la Comisión de Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para dar explicaciones sobre la fuga de Morabito, junto con otras tres personas el 23 de junio. “Es un gobierno que ha naturalizado la irresponsabilidad política, y su gran defensa es comparar esta fuga con la de [José] Mujica en 1972”, dijo ayer García. Consultado por la prensa, explicó que el ministro aseguró en la comisión que “no hay responsables políticos y que sucedió otras veces con una persona que se fugó en 1972 y que después terminó siendo presidente de la República”.

Por su parte, Bonomi recordó que Morabito estuvo en el Penal de Libertad pero, cuando cumplió la pena, fue trasladado a la ex Cárcel Central porque estaba privado de libertad por razones administrativas. Esperaba la extradición a Italia y “no podía estar en contacto con penados, procesados o formalizados”, explicó. Bonomi reconoció que en 2018 hubo información sobre un intento de fuga, pero aseguró que se habían tomado medidas para evitarla. Consultado sobre la posibilidad de que haya habido corrupción policial dijo: “Esta es una fuga que se presume dolosa, pero nosotros no podemos afirmar que haya sido así”. El jerarca reiteró que todavía no se sabe cómo se fugó Morabito y aseguró que no tiene ningún indicio de si está dentro o fuera del país.

Bonomi recordó que fue Morabito el que pidió ser trasladado a la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, pero esa solicitud fue rechazada porque “implicaría que se lo pusiera junto con [Gerardo] González Valencia, que también está esperando la extradición”. González Valencia, apodado El Cuini, es un narcotraficante que espera ser trasladado a México.

Sobre las declaraciones de la directora de la ex Cárcel Central, Mary González, el ministro dijo: “Reivindicar que tendríamos que haberlo cambiado me parece un error profundo”. González, que está siendo investigada por el caso, había asegurado que había elevado una solicitud de traslado porque “hacía muchísimo tiempo” que Morabito estaba en ese establecimiento.

El jerarca también respondió sobre el fallo en las cámaras de seguridad y aseguró que había habido una denuncia hecha por los reclusos de “un supuesto caso de malos tratos y corrupción que se podía corroborar con las cámaras”. Según explicó, hubo una resolución fiscal de retirar las imágenes y se avisó a la directora del centro “que faltaba el DVR [grabador de video digital] en donde queda grabado, pero no se tomaron medidas”.