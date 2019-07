Bordaberry aseguró que recibió la negativa de Talvi y Sanguinetti para lanzarse al Senado

El senador colorado y ex presidenciable Pedro Bordaberry confirmó que no abrirá una lista con su propia para postularse al Senado, luego de que el candidato de ese partido, Ernesto Talvi, y el expresidente Julio María Sanguinetti le dijeran que no era conveniente.

"El viernes me junté con Ernesto Talvi. También me llamó Julio Mario Sanguinetti. Me reuní con los dos por separado y los dos me dijeron que no era conveniente", dijo Bordaberry, en una entrevista concedida a Radio Sarandí.

"Siempre dije que iba a apoyar al Partido Colorado, pero si me dan el lugar", agregó. "Si el candidato no quiere, no vas, por más que si quiero puedo ir. La intención era apoyar, pero si el que vas a apoyar no quiere, no tiene sentido", razonó.

El senador colorado confesó que muchos dirigentes le pidieron que abriera una lista al Senado, lo que le hizo que considerase la idea. Incluso, expresó que en caso de no ganar, podían hacer una bancada junto a Talvi y Sanguinetti, lo que a su juicio era “un aporte muy grande al país”.

Además, dijo que tenía una encuesta que daba que el 25% de los votantes de Cabildo Abierto podrían votarlo.

Bordaberry había dicho en 2017 que se retiraba de la actividad política una vez que culminara la actual Legislatura y no volvería a ser candidato a la Presidencia ni al Senado.