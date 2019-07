Bordaberry: “Sanguinetti me cortó el brazo y eso no se hace”

El senador colorado Pedro Bordaberry aseguró que el ex presidente Julio María Sanguinetti le “cortó el brazo” al explicitar su oposición a su candidatura al Senado a través de un comunicado público.

"Sanguinetti me cortó el brazo con eso y eso no se hace. Su comunicado es muy triste, viniendo de él. Sabe un montón de cosas que yo sé. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, no lo esperaba de él. Me acusa de fragmentar y de tener una cantidad de intenciones. Si él no quería fragmentar las cosas, me parece que sí las fragmenta", dijo Bordaberry en declaraciones a Desayunos Informales, de Canal 12.

Ayer, luego que Bordaberry hizo pública su decisión, Sanguinetti emitió una declaración en la que señaló que hace un año “se discutía la existencia del PC por ausencia de liderazgo”, y luego hubo un proceso de “resurgimiento” en el que trabajó con “ahínco”. Subrayó que el Partido Colorado acaba de hacer “una gran elección interna”, de la que emanaron “las formulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias”. “No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del doctor Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y desacuerdos. Hoy, el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar”, finaliza el comunicado.

Sobre Talvi, dijo que en la noche de las internas, cuando acudió a la casa del Partido Colorado, lo llamó “hermano de la vida”.

"No me dieron la oportunidad de charlar. Yo creo que siempre es bueno que los que ganaron en la interna tengan competencia, porque hay un natural afloje. Pero si se abre la posibilidad de pelear un lugar, eso hace que el partido tenga que seguir trabajando fuerte y no se afloje. Pensé que eso era bueno y ellos entendieron que no", expresó, sobre la negativa de ambos.

Según dijo, tanto Talvi como Sanguinetti le habían dado a entender que hiciera un aporte a la campaña. "Sanguinetti fue explícito, diciendo que yo tenía que trabajar por el partido. Y Talvi me dijo cosas muy lindas en la noche de la interna. Pero ellos entendieron que mi apoyo no era abriendo una lista", sentenció.