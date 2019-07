Carlos Moreira se reúne esta semana con Larrañaga

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, se reunirá entre martes y miércoles con Jorge Larrañaga, el líder de su sector político, Alianza Nacional (AN), para definir cuál será su futuro en el sector. En el encuentro conversarán sobre varios temas: el lugar que ocuparía Moreira en la lista al Senado de AN, el proyecto del sector, la actitud del senador nacionalista respecto de la propuesta de considerar al intendente para la candidatura a la vicepresidencia que hizo en la previa a las elecciones internas el candidato a presidente nacionalista, Luis Lacalle Pou. “Va a estar todo sobre la mesa, sin recriminaciones”, dijo Moreira.

Según ha circulado en las últimas semanas, Moreira maneja la posibilidad de adherirse al sector Todos, que encabeza Lacalle Pou, luego de que se supo que el segundo lugar de la lista al Senado de AN estará en disputa con el diputado Jorge Gandini, cuyo sector, Por la Patria, tuvo una buena votación en todo el país e incluso superó a AN en Montevideo. Consultado sobre su posible acercamiento a Todos, Moreira dijo que mantiene una “muy buena relación” con los dirigentes de ese sector. “Hicimos algún comentario sobre la elección y los felicité por el resultado”, se limitó a decir el intendente, quien prefirió no hacer más declaraciones sobre el tema hasta no reunirse con Larrañaga. Confirmó, no obstante, que aspira a ser reelecto intendente.

El jerarca admitió que le pareció “muy halagador” que Lacalle Pou manejara la posibilidad de proponerlo como candidato a la vicepresidencia si ganaba por escaso margen las elecciones internas, y también dijo que desconocía la versión que dio a conocer Búsqueda de que Larrañaga había insistido en integrar la fórmula cuando Lacalle Pou le propuso su nombre como alternativa. “No lo sabía. Él había anunciado todo lo contrario [que no le interesaba completar la fórmula]. Vamos a hablar de eso también en el encuentro, vamos a hablar de todo. Tenemos una larga relación”, adelantó.