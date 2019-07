Carolina Cosse ocupará el segundo lugar de la lista 1001 al Senado

La lista 1001, que fue la segunda más votada a nivel nacional en el Frente Amplio (FA), con 34.248 votos, y bajo la que comparece a las elecciones el Partido Comunista del Uruguay (PCU), llevará dos ex precandidatos frenteamplistas en los dos primeros lugares de su lista al Senado. Una semana atrás, el Espacio 1001 anunció que Óscar Andrade encabezaría la lista, y en los últimos días se acordó, según pudo saber la diaria, que el segundo lugar sea ocupado por la ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse. Este martes, en una conferencia de prensa que se llevará a cabo en La Huella de Seregni, Andrade y Cosse anunciarán los detalles del sublema que presentarán en conjunto de cara a las elecciones nacionales de octubre.

En una reunión que tuvo lugar el sábado 6, el Comité Central del PCU resolvió impulsar la candidatura de Andrade al Senado y señaló, mediante un comunicado, que abriría “un espacio con todas las listas que acompañaron su candidatura” y “todas las expresiones del FA y del movimiento social que se sientan convocadas”. Según supo la diaria, hubo intercambios bilaterales entre el PCU y cada uno de los sectores que apoyaron la precandidatura de Andrade en busca de concretar acuerdos. El secretario general del PCU, Juan Castillo, dijo que “por ahora” el acuerdo es entre la Lista 1001 y “el sector de Cosse” (Lista Amplia). De todas formas, la posibilidad de establecer un sublema entre el Espacio 1001 y Cosse no fue una opción discutida en los espacios de intercambio con los demás sectores que apoyaban a Andrade, según aseguraron a la diaria los diputados Luis Puig, de la lista 567 (Partido por la Victoria del Pueblo, PVP), Saúl Aristimuño, de la lista 711, y Mariela Pelegrin, de la lista 6009 (Congreso Frenteamplista), todos grupos que apoyaron a Andrade en las internas.

Puig señaló que su sector “en ningún momento” fue consultado sobre este tema y sostuvo: “Ni siquiera se nos planteó información al respecto”. “Esto nos sorprende, porque en una conversación muy corta que tuvimos con algunos integrantes del PCU esto no fue planteado”, añadió. Según dijo, “en algún momento” se planteó que “se iban a tomar decisiones en conjunto, dado que hubo un colectivo de organizaciones y de independientes que impulsamos la candidatura de Andrade”. Por eso, sostuvo, le llamó la atención que el acuerdo no se haya concretado con ese mecanismo.

Por su parte, Aristimuño manifestó que su grupo político tampoco estaba al tanto de este acuerdo, que generó “sorpresa”, pero que hay que “analizarlo”. El diputado señaló que en los intercambios con el PCU no se manejó esta opción. Aristimuño manifestó que el sublema acordado entre el PCU y Cosse, “en principio”, no deja por fuera otros acuerdos que su sector pueda definir con los comunistas. Asimismo, señaló que no puede calificar que el PCU no haya consultado a otros sectores antes de definir el acuerdo. En la misma línea, Pelegrín manifestó a la diaria que su sector no fue notificado del acuerdo con anterioridad y optó por no hacer más declaraciones.

La semana pasada, Cosse había anunciado que será candidata al Senado por Lista Amplia. En una entrevista con la diaria publicada este lunes, señaló que mantiene conversaciones con “varios sectores” para integrar otras listas al Senado, entre ellos el Movimiento de Participación Popular.