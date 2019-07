Carolina Cosse será candidata al Senado

“Durante la campaña hicimos muchas propuestas que no se terminan con las elecciones internas”, señaló ayer la ex precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse, en una conferencia de prensa en La Huella de Seregni. La ex ministra de Industria, Energía y Minería continuó enumerando algunos de sus planteos durante la competencia en la interna frenteamplista. Como ejemplo mencionó el “énfasis en el futuro del trabajo”, la propuesta de extender a siete horas el horario escolar y los “problemas y debes” de la violencia basada en género. En ese marco, Cosse señaló que los integrantes de la Lista Amplia, el grupo de militantes independientes que impulsó su precandidatura en las elecciones internas, le propuso postularse al Senado “para defender estas propuestas y un próximo gobierno del FA”. La ex ministra confirmó que aceptó, aunque no está definido cómo será la presentación final: “Veremos cómo se articula la presencia en el Parlamento. Los detalles se están conversando”, manifestó.

La ex precandidata destacó que a sólo dos meses de su creación, la Lista Amplia “concitó una atención importante”. Agregó que es un equipo “conformado por gente con mucha capacidad, mucho compromiso y de los más diversos sectores: desde la agroecología y los temas sociales hasta la inteligencia artificial”. Cosse manifestó que desde el grupo de militantes independientes mantendrán el trabajo con los sectores que apoyaron su precandidatura, pero también iniciarán conversaciones con otros sectores que compartan sus propuestas.

El nombre de Cosse había cosechado varios apoyos para integrar la fórmula. Sin embargo, el viernes el candidato oficialista Daniel Martínez propuso a la ex edila Graciela Villar como candidata a vicepresidenta, tras una semana de consultas con integrantes de la fuerza política. Al respecto, Cosse dijo que el proceso de elección de la candidata a la vicepresidencia de la República “no contribuyó a la unidad” del FA. Consultada sobre los motivos por los que no fue seleccionada para integrar la fórmula, Cosse dijo no le corresponde a ella dar una explicación y añadió que Martínez no le trasladó las razones. “Dejemos de hablar de la fórmula y hablemos del futuro”, concluyó.

Cosse sostuvo que en el trayecto de la campaña electoral hacia las elecciones internas el FA inició un “proceso de unidad”, al tiempo que se estableció un “compromiso con la mañana siguiente”, el cual ella declaró asumir. A su vez, señaló que desea que el Plenario Nacional de la coalición de izquierda defina la fórmula “ganadora” y que, como “siempre” ha dicho, “acatará la definición” de ese órgano. La ex ministra reafirmó su compromiso para trabajar por un cuarto gobierno del FA. “Yo voy a salir a recorrer los comités, los que recorrí y los que me restan”, aseguró.

“[El FA] somos todos los frenteamplistas, y está en todos nosotros entender el enorme desafío que tenemos por delante. No hay tiempo que perder”, enfatizó Cosse, y retomó, como en sus discursos de campaña, la idea de dos proyectos de país que se enfrentan. Por un lado, uno “que nos empuja al retroceso; por otro, el “del FA, que necesita de unidad activa, que tenga prominencia la elaboración colectiva y recuperar la calidad humana en la forma de relacionarnos en la política”.