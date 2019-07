Colorados consultarán a la Corte Electoral ante eventual inconstitucionalidad de postulación de Silva

La elección de Robert Silva como candidato a vicepresidente por el Partido Colorado para completar la fórmula con Ernesto Talvi causó revuelo antes de ser presentada oficialmente debido a la posibilidad de que no esté habilitado constitucionalmente. Hasta ayer –porque ya fue aceptada su renuncia–, Silva era miembro electo por los docentes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En declaraciones a Azul FM, el abogado constitucionalista José Korzeniak, del Frente Amplio (FA), señaló que Silva no está habilitado para postularse, por el artículo 201 de la Constitución de la República, que establece: “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”.

Así las cosas, ayer de tarde, en la presentación oficial del candidato a vicepresidente en conferencia de prensa, Talvi se refirió a esta polémica antes de tratar cualquier otro tema. Señaló que sabían que la designación de Silva podría causar “controversia jurídica” y por eso hicieron consultas previas, “de manera exhaustiva”. “Estamos absolutamente seguros de que estamos pisando en terreno jurídico firme, pero como somos un partido institucionalista, para el que lo jurídico esté por encima de lo político vamos a plantear una consulta ante la Corte Electoral para estar seguros de que estamos procediendo de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Y, decida lo que decida la Corte Electoral, lo vamos a someter a su veredicto”, sostuvo. En 2017, cuando el entonces vicepresidente Raúl Sendic renunció a su cargo, en el Parlamento se debatió si le correspondía cobrar un subsidio de forma anticipada. En aquel momento, el senador José Amorín Batlle –que participó el domingo en la reunión en la que se le ofreció la postulación a Silva, junto a Talvi y el ex presidente Julio María Sanguinetti– argumentó que a Sendic no le correspondía el subsidio porque el vicepresidente es un legislador: “De lo que no cabe duda es de que [el vicepresidente] es legislador. Usted, presidenta [en referencia a Lucía Topolansky], es legisladora porque tiene voz y voto”, sentenció en el debate parlamentario.

No obstante, ayer Talvi señaló que hay un antecedente de similares características a la postulación de Silva, que los hace estar “más seguros aun” de la decisión que tomaron al elegir a Silva. Se trata de la fórmula del Frente Amplio que se presentó en las elecciones de 1989, integrada por Liber Seregni y el actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Talvi explicó que este último dejó su cargo como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar) a mediados de 1989 y que era parte del Consejo Directivo Central de la Udelar, que es un ente autónomo, y luego fue candidato a vicepresidente. “Así que, hasta tanto la Corte Electoral se pronuncie, y en estos días vamos a estar haciendo la consulta, nuestro candidato a vicepresidente es Robert Silva. Y a partir de hoy vamos a trabajar codo a codo para tratar de construir ese pequeño país modelo que nos proponemos”, señaló.

Luego de tratar el aspecto jurídico, Talvi resaltó que Silva tiene “una enorme vocación política”, que es abogado y docente, y que ha estado “en la línea de fuego” desde el aula, al lado del pizarrón, y “conoce a fondo los problemas de la educación”, pero también “es un generalista”. “Es una personalidad única, porque salió a competir por uno de los dos lugares en representación de los docentes en el Codicen. Es bastante inusual que un trabajador de a pie les pueda ganar a los todopoderosos sindicatos de la educación, y creo que va a ser un gran vicepresidente y un gran articulador entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo”, indicó. Pero, sobre todo, resaltó que Silva representa la “renovación” del compromiso “irrenunciable” que tienen con la educación. “Él va a ser el encargado en el Poder Legislativo de que la reforma educativa vea la luz”, sostuvo.

Palabra del candidato

“Para mí constituye todo un desafío y una enorme responsabilidad, que tomo con orgullo pero sobre todo con mucha esperanza”. Esas fueron las primeras palabras de Silva en la conferencia. Dijo que ayer al mediodía el Codicen aceptó su renuncia al cargo, y subrayó que en esa institución, con un conjunto de docentes, desde una perspectiva “profesional y plural”, construyó un espacio con foco “en la descentralización” y una apuesta al “desarrollo docente con especial atención en los niños y en los jóvenes”.

Cuando se dio espacio para las preguntas de la prensa, volvió a estar sobre la mesa el aspecto jurídico de su candidatura. Silva fue consultado por un tuit que escribió el diputado del FA Alfredo Asti, en el que señaló lo que establece el numeral cuatro del artículo 77 de la Constitución, que prohíbe a los directores de la ANEP, bajo pena de destitución e inhabilitación, “autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. “Ya se usó públicamente el nombre de Silva”, subrayó Asti.

Silva contestó que presentó su renuncia al Codicen el viernes, y defendió su participación en la reunión del domingo con Talvi, Sanguinetti y Amorín Batlle, que se produjo antes de que se aceptara su renuncia. “Para poder proceder en consecuencia uno tiene que conversar los temas y tener un ofrecimiento concreto. ¿Cómo se puede tomar una decisión si no hay un ofrecimiento?”, finalizó.