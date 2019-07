Comisión de Corte Electoral considera que al órgano le compete expresarse sobre situación de Robert Silva

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral comenzará a analizar este viernes si el candidato a la vicepresidencia que propone el Partido Colorado (PC), Robert Silva, está habilitado por la Constitución para postularse a ese cargo, luego de haber considerado si a la Corte le corresponde pronunciarse sobre el tema antes de la recepción de listas.

El cuerpo asesor de la Corte concluyó que a ese organismo le compete responder a la consulta presentada el viernes pasado por el propio PC, indicaron fuentes de la comisión. Según explicaron desde el organismo, la comisión presentará un informe con sus posturas sobre el tema de forma y el de fondo, y la Corte Electoral se expedirá sobre ambas cuestiones.

Si bien Silva fue propuesto por el candidato Ernesto Talvi, con el apoyo de los dos ex precandidatos que le siguieron en adhesiones, Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle, surgieron dudas acerca de su habilitación. El artículo 201 de la Constitución establece que los integrantes de directorios de entes autónomos y servicios descentralizados “deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección” para ser candidatos a legisladores. Silva renunció al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública el 5 de julio, y la duda es si el vicepresidente debe ser considerado o no un legislador.

El ex precandidato colorado Edgardo Martínez Zimarioff, ex ministro de la Corte Electoral, había asegurado que este organismo no estaba habilitado para responder consultas por anticipado como la que le presentó el PC sobre el caso.