Cosse quiere más “autonomía” para los comités de base del FA

Para la ex precandidata frenteamplista Carolina Cosse la “telenovela” ocurrida la semana pasada ya pasó: ahora quiere pasar raya y pensar en las elecciones nacionales de octubre. De todos modos, reconoció a la diaria, en una entrevista que se publicará el lunes, que la forma en la que se cerró la fórmula del Frente Amplio (FA) no contribuyó a la unidad: “La gente está con bronca, no entiende o tiene desazón”. Según dijo, ahora hay que “reponerse” y poner la mirada en los próximos comicios.

En cuanto a su futuro político, Cosse sostuvo que encabezará la Lista Amplia y que está en conversaciones con varios sectores frenteamplistas para generar un espacio de apoyo más amplio. Consultada sobre si está dispuesta a integrar un eventual gabinete oficialista, la ex ministra de Industria, Energía y Minería respondió: “No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, lo que hay que hacer es centralizar los esfuerzos en octubre […]. Además no hay ningún planteo”.

También se refirió a la disminución de la aprobación de este gobierno y opinó que esto tiene que ver con que la “construcción política tiene que ser algo permanente y no puede recaer sólo en el gobierno”. Según sostuvo, esto también tiene que hacerlo la fuerza política: “El gobierno es del FA, el FA somos todos y creo que hay que hacer política todo el tiempo, la política no es hacer declaraciones ni comunicarse a través de los medios”. Agregó que hay que “reestructurar el funcionamiento interno de la fuerza política” y como ejemplo, sostuvo que hay que darles “un poco más de autonomía” a los comités de base.