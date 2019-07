Coutinho se postulará a la Intendencia de Salto y encabezará lista al Senado

El senador del Partido Colorado (PC) y dirigente principal de Vamos Salto, Germán Coutinho, anunció el fin de semana que se postulará nuevamente como candidato a la Intendencia de Salto en las elecciones de mayo de 2020. A su vez, señaló que encabezará la lista a la cámara alta por Uruguay Batllista, el sector liderado por el senador José Amorín Batlle, informó Radio Uruguay.

En una conferencia de prensa, el senador colorado destacó la votación del PC en Salto –en ese departamento fue el partido más votado– y criticó la administración del intendente frenteamplista, Andrés Lima. “Dejaron 250 familias en la calle diciendo que iba a ser la solución de los temas económicos de la intendencia. En el 2014 nosotros volcábamos a los sueldos de nuestros funcionarios 1.086 millones, esta Rendición de Cuentas nos da que pagan en [salarios de los] funcionarios 1.472 millones […] ¿Qué pasó? ¿Sustituyeron los 250 por otros?”, expresó el exintendente, según consignó el medio local Tiempo de Noticias. También se preguntó: “¿Por qué no continuaron los proyectos que nosotros dejamos encaminados? ¿Por qué no volvieron a incentivar a la actividad privada? ¿Por qué otra vez estamos en el podio del desempleo? ¿Por qué cerraron hogares? ¿Por qué no continuaron obras que eran en beneficio de la gente?”.

A su vez, el senador rechazó la idea de convocar un gobierno multipartidario, porque Salto tiene “la mala experiencia de que no funcionó”. “Va a gobernar el PC”, enfatizó. No obstante, señaló que llamará a “ciudadanos de todos los partidos para que sean parte del gobierno”.