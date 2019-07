Cuatro intendentes renunciarán para ser candidatos a diputados

Las elecciones de octubre están cada vez más cerca y los diferentes actores políticos comienzan a definir el lugar que buscarán ocupar después de celebrados los comicios. En particular, los actuales intendentes deben decidir en estos días –si aún no lo han hecho– si intentarán hacerse con un lugar como diputados y, en tal caso, renunciar a su cargo mañana, a más tardar.

En filas nacionalistas las situaciones son diferentes según el departamento. El intendente de Florida, Carlos Enciso, dijo a la diaria que, en busca de una banca en la cámara baja, renunciará a su cargo mañana a las 11.00 durante un acto que se llevará a cabo en un salón “del edificio comunal”. En este mismo acto tendrá lugar la ceremonia de transmisión de mando a quien será su sucesor hasta el final del período, el ex director de Obras de su administración Guillermo López. Enciso evalúa alternativas para candidatearse también a la cámara alta.

En la misma situación se encuentra Dardo Sánchez, jerarca de Treinta y Tres. Al igual que su par de Florida, renunciará entre hoy y mañana para ser candidato a diputado, y aún no sabe si se postulará también para ocupar una banca en el Senado: “No tengo conocimiento todavía!”, dijo a la diaria.

Adriana Peña, intendenta de Lavalleja, fue muy clara: “No, yo no renuncio”. Esto, según explicó a la diaria, se debe a que en su administración están “comenzando tres proyectos importantes, y tenemos que seguir adelante”. Al igual que sus correligionarios, al ser consultada sobre la posibilidad de integrar una lista al Senado –cargo que no requiere su renuncia–, fue menos concluyente: “Eso no lo sabemos todavía”.

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, tampoco renunciará, ya que no aspira a ser diputado. Aseguró que la reelección es algo que no tiene claro “todavía”, aunque recordó que para decidirse tiene tiempo hasta febrero.

Por su parte, el intendente de Artigas, Pablo Caram, irá por la reelección, por lo que aplazará su renuncia hasta febrero. Aspiraciones similares tiene el titular de Colonia, Carlos Moreira, quien mantiene conversaciones con el líder de su sector, Jorge Larrañaga, acerca de qué lugar ocupará en la lista al Senado que presente Alianza Nacional.

El que sí confirmó su inminente renuncia fue Sergio Botana. El intendente de Cerro Largo dijo a la diaria que hará el anuncio oficial hoy a las 15.00. Botana lamentó, además, que no haya posibilidades de una segunda reelección: “Si no, me quedaba toda mi vida en la intendencia”. Tampoco podrá ser reelecto el maragato José Luis Falero, quien aseguró que no se postulará a la diputación pero integrará la lista al Senado de su sector, Aire Fresco.

Enrique Antía, quien fue precandidato en las internas del Partido Nacional, renunciaría a su cargo recién en febrero de 2020, a tiempo para pugnar por la reelección, según informó el portal de Radio Universal. En estos días, Antía y Botana están terminando de acordar su postulación al Senado a partir de un acuerdo con el Herrerismo.

Los demás intendentes del Partido Nacional –Eber da Rosa (Tacuarembó), Carmelo Vidalín (Durazno) y Fernando Echeverría (Flores)– aspiran a la reelección.

Otras tiendas

Marne Osorio, el único intendente colorado, renunciará a su cargo al frente del gobierno departamental de Rivera con vistas a integrar la cámara baja a partir del 15 de febrero, según informó Telemundo.

Mientras tanto, en las intendencias frenteamplistas la situación parece más homogénea. Óscar Terzaghi (Río Negro) y Guillermo Caraballo (Paysandú) irían por la reelección, según informaron los medios locales InfoRío y El Telégrafo, respectivamente. También Andrés Lima (Salto) –quien se impuso en las elecciones internas y superó al sublema que buscaba plantarle cara en mayo– y Yamandú Orsi (Canelones) buscarán la reelección. El salteño buscará, además, un escaño en el Senado.