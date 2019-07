Daniel Martínez anuncia hoy la integración de la fórmula presidencial

La definición de la fórmula frenteamplista continúa abierta. Tras culminar con la ronda de reuniones con dirigentes de los sectores de su fuerza política, el candidato del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, comenzó a contactarse con distintas figuras políticas para cerrar la fórmula presidencial. Hoy el presidenciable tiene pensado anunciar quién completará la fórmula presidencial de cara a las elecciones nacionales.

Uno de los nombres que estuvieron arriba de la mesa –al menos hasta ayer– fue el de la ex edila departamental Graciela Villar. Luego de que ayer comenzara a circular esta versión, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, se comunicó con Martínez para darle su opinión. Anoche la diaria intentó hablar con Astori, pero desde Asamblea Uruguay (AU) optaron por no hacer declaraciones.

En noviembre del año pasado, Villar renunció a AU, sector al que pertenecía y que lidera Astori, y decidió dejar su banca en la Junta Departamental de Montevideo para apoyar al ex precandidato Mario Bergara. En ese momento, Villar dijo a la diaria que buscaba construir un “espacio seregnista”, integrado por “referentes y militantes de a pie”. Sobre su paso al costado del sector de Astori, Villar comentó que la “renovación en AU no se dio como un proceso natural y la vimos por fuera: con la candidatura de Mario”. A fines de 2018, luego de que se hizo pública la renuncia del secretario político del FA, Gonzalo Reboledo, se manejó el nombre de Villar para ocupar su puesto. El presidente del FA, Javier Miranda, le había pedido exclusividad para esa tarea, lo cual implicaba renunciar a la Junta Departamental de Montevideo, pero Villar rechazó abandonar su banca.

Otro de los nombres que se manejó ayer temprano fue el de la activista social católica Mercedes Clara. La militante social es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Escuela de Psicología Social Pichon Rivière y autora del libro Padre Cacho: cuando el otro quema adentro. Se desempeñó como educadora en la Organización San Vicente, una institución que trabaja en la zona de Aparicio Saravia en busca del desarrollo comunitario. Más tarde, desde el entorno de Clara informaron que había rechazado el ofrecimiento.

En los últimos días se manejaron varios nombres en la interna del FA que fueron posteriormente descartados: el de la diputada Cristina Lustemberg (Participar, Articular, Redoblar) y el de la ministra de Turismo, Liliam Kechichian. También estuvieron presentes los nombres de varias figuras del Movimiento de Participación Popular (MPP), como el de la senadora Sandra Lazo, la diputada Cecilia Bottino, y otros que se habían manejado anteriormente, como el de la senadora Patricia Ayala y la legisladora Ivonne Passada.

Si bien la postulación de la candidatura de vice de la ex precandidata Carolina Cosse contó con varios apoyos sectoriales, hasta ayer no se encontraba en el listado acotado que estaba manejando Martínez. Durante la semana, tanto el MPP como el Partido Comunista del Uruguay (PCU) manifestaron públicamente su respaldo a la ex ministra de Industria, Energía y Minería. Además, según informaron fuentes políticas a la diaria el miércoles, en la reunión que Martínez mantuvo el lunes con Tabaré Vázquez, el mandatario le transmitió que deseaba que se tomara en cuenta el nombre de Cosse para integrar la fórmula presidencial.

La última reunión

Ayer Martínez culminó con la ronda de intercambios que mantiene desde el lunes con representantes de los sectores de la coalición de izquierda. La última reunión fue de mañana con el senador y secretario general del PCU, Juan Castillo, en la sede en la plaza Independencia. Tras una hora de reunión, el legislador manifestó que Martínez no les comunicó que había descartado a Cosse: “No fue lo que nos dijo Daniel, pero no la manejó como uno de los nombres posibles. Ni nos afirmó que hay un descarte, ni afirmó que hay una confirmación”, resumió. De todas formas, aseguró que hay un nombre que está más claro.

En relación con el manejo de posibles candidatos, Castillo afirmó que le preocupa que se “alargue demasiado” porque “involucra al conjunto del FA”. Asimismo, consideró que no le hace bien al partido que se estén “manipulado nombres en los medios de comunicación”.

En tanto, el ex presidente José Mujica cuestionó ayer que el FA se sienta atado a cerrar una fórmula paritaria. “Lo de la fórmula paritaria no me parece tan malo, pero sí sin ninguna flexibilidad, si se presentaban circunstancias adversas”, subrayó Mujica en el programa Doble Click de radio Del Sol. Para el ex mandatario, “muy bien podrían ser dos mujeres o dos hombres”; “Cuando se discutió nosotros lo planteamos claramente, quedamos en minoría y acatamos", recordó. Según Mujica, si bien “han surgido posiciones de querer cambiar esto”, ahora hay que cumplir.