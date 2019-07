Dirigentes del Partido Colorado aseguran que las declaraciones de Bordaberry le hacen mal al partido

El actual senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry aseguró este martes que el ex presidente Julio María Sanguinetti le “cortó el brazo” al explicitar su oposición a su candidatura al Senado, por medio de un comunicado público. “Sanguinetti me cortó el brazo con eso, y eso no se hace. Su comunicado es muy triste, viniendo de él. Sabe un montón de cosas que yo sé. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, no lo esperaba de él. Me acusa de fragmentar y de tener una cantidad de intenciones. Si él no quería fragmentar las cosas, me parece que sí las fragmenta”, dijo el senador colorado, en declaraciones a Desayunos informales, de Canal 12. Esta semana Bordaberry confirmó que no tendrá una lista propia al Senado porque el candidato Ernesto Talvi (Ciudadanos) y el ex presidente Julio María Sanguinetti (Batllistas) le dijeron que no era conveniente.

También el martes, en declaraciones a distintos medios, Bordaberry dijo que las estrategias las fija el candidato. “Hay que aceptarlo, así son las reglas”, declaró. También comentó que antes de las internas el ex presidente le había dicho que tendría que trabajar por el partido después de las elecciones de junio, y subrayó que Talvi, durante la noche de la elección, “me había llamado hermano de la vida”. “Pensé que había espacio como para apoyar y que había sido bueno, pero en el momento en que nos reunimos entendieron que no, no hay que armar drama con esto. Y ahora me voy para mi casa”, afirmó.

El diputado Adrián Peña (Ciudadanos) dijo a la diaria que la opinión de Talvi y Sanguinetti no le impide a Bordaberry lanzar su candidatura, y agregó que fue una consulta del propio Bordaberry. Recordó que el senador dijo hace más de dos años que abandonaría la vida partidaria, entonces “el partido quedó sin líder”, luego fueron apareciendo los candidatos en la interna, “tuvimos una elección atractiva” y después de las internas “se genera un espacio de cooperación” y esto “sorprende”.

Peña y otros dirigentes de Ciudadanos, como Felipe Schipani, aseguraron a la diaria que las declaraciones del senador no le hacen bien al partido. “Hay algunas cosas que se están agrandando y van tomando una dimensión diferente a la real, porque nadie le dijo que no sea candidato”, dijo Peña. Aseguró que de las internas no sólo surge el candidato, sino los órganos partidarios, y la lista de Bordaberry podría hacer que muchos dirigentes que no quedaron bien posicionados quieran ir encabezando esa lista.

En tanto, Carlos Ramela, ex presidente de la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), dijo a la diaria que, a pesar de que considera que Bordaberry es “un excelente legislador”, “no puede tomar esta actitud de niño enojado” y “salir a decir que lo traicionaron”.

“No le tenía que pedir permiso a nadie, y decide hacerlo a quienes hoy están haciendo la reconstrucción del partido, entonces él se molesta y sale a las redes y prende fuego al país, cosa que le hace un enorme daño al PC”, comentó. Además, reclamó que “mantenga las cosas en reserva, como corresponden”.

Este martes, por medio de las redes, se empezó a difundir el hashtag #YoEstoyConPedro, con el que se convoca a una “juntada en apoyo a Pedro” el sábado a las 11.30, en la Plaza Libertad.