Edgardo Novick ganó holgadamente su interna

La esquina de 18 de Julio y Martín C Martínez aguardó por la llegada de Edgardo Novick durante algo más de dos horas. Ya desde las 18.00, el salón principal de la sede del Partido de la Gente, con sillas y globos de colores, veía llegar a los primeros simpatizantes del empresario. Entre ellos, el diputado Daniel Peña, que conversó con la diaria mientras aguardaba la llegada de su candidato. Alcanzar los 20.000 sufragios y una interna despareja fueron los primeros augurios que el líder de la lista Tres Millones dio sobre las internas: “98% a 2%, y estoy siendo generoso con el 2%”, aventuró sobre el desempeño de Fernando Carotta, líder del sector Renovación y único opositor de Novick en la contienda. Al cierre de esta edición, la diferencia era aun mayor que la augurada por el diputado, y el Partido de la Gente era el quinto más votado de las internas.

No obstante esta disparidad, Peña rescató que la competencia fue en buenos términos y que “lo más importante” es que “hoy [por ayer], el partido de Novick” se transforma oficialmente en el Partido de la Gente. El ex nacionalista destacó a su vez que este partido no pagó por militancia, “como hizo [Juan] Sartori”, ni ofreció cargos políticos porque nos los tiene.

Durante la jornada, el diputado se animó incluso a dar algunos resultados sobre las otras internas: dio como ganadores de sus respectivas internas al ex presidente Julio María Sanguinetti, a Luis Lacalle Pou y a Daniel Martínez. No obstante, admitió: “Le puedo errar en uno”.

Consultado sobre la eventual conformación de la fórmula presidencial, Peña sostuvo que una eventual integración paritaria “no es relevante”. Si bien aclaró que les hubiese gustado tener a una mujer como vicepresidenta, negó que “a simple vista” haya alguna que reúna esas condiciones dentro del partido.

Hinchada política

Recién pasadas las 20.30, caminando por 18 de Julio y acompañado por algunos allegados, Novick llegó finalmente a la sede. Al verlo asomar por la esquina, un joven corrió a avisar y los presentes se alistaron a recibirlo con un peculiar cántico: “Somos tres millones, vamos codo a codo con la gente, y Novick será nuestro presidente: arriba el Partido de la Gente”. Novick entró, saludó a algunos de los que estaban en primera fila, subió una escalera y fue directo a reunirse con Peña mientras abajo sus simpatizantes continuaban con los cánticos y haciendo la ola.

Otras internas

A la espera de los resultados de su partido, los presentes se entretuvieron viendo los porcentajes que diferentes encuestadores daban para las demás internas. De la energía ahorrada en tímidos comentarios sobre la victoria de Martínez –apenas intensificados por la paridad entre Carolina Cosse y Óscar Andrade– se pasó a una explosión al conocerse la derrota de Sartori en la interna nacionalista a manos de Lacalle Pou: vítores y aplausos recibieron esta noticia en la interna del Partido de la Gente.

La interna del Partido Colorado, por su parte, sorprendió también a muchos, más por la diferencia entre Ernesto Talvi y Sanguinetti que por la victoria del líder de Ciudadanos.