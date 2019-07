El Frente Amplio adelanta fechas de su Plenario y de la Convención

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, propuso el lunes, en la reunión del Secretariado, adelantar las fechas previstas del Plenario Nacional frentista que proclamará la fórmula presidencial para el 18 de julio (estaba previsto que se hiciera la primera semana de agosto) y convocar a la Convención Nacional para el sábado 17 de agosto. La iniciativa de Miranda será analizada, y eventualmente ratificada, en la reunión del viernes de la Mesa Política del FA.

Andrés Carvajales, secretario político del FA, explicó a la diaria que tras los intercambios en el Secretariado se entendió que era “oportuno” y que había condiciones para “largar cuanto antes la campaña” electoral de cara a octubre. “En algunas cosas entendemos que el FA está mejor parado que la oposición; por ejemplo, tenemos un programa común que está resuelto desde hace varios meses por un Congreso. Pensamos que es un momento de redoblar, y que no hay necesidad de seguir especulando con la fórmula”, agregó Carvajales. El viernes, en la presentación de su postulación en La Huella de Seregni, Graciela Villar había sido enfática acerca de su condición de “precandidata” a la vicepresidencia y dijo que “hasta que el Plenario no me respalde no soy candidata a nada”.

Según Carvajales, la valoración que se hizo no tiene que ver estrictamente “con el manejo de los tiempos”. “Más que adelantar, la señal que se intenta dar es que ya estamos en condiciones de arrancar y hay que ir para adelante”.