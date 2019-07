El Frente Amplio cierra filas tras la fórmula presidencial de cara al Plenario Nacional

De cara al Plenario Nacional del jueves, que proclamará la fórmula presidencial, el Frente Amplio (FA) comenzó a cerrar sus filas tras la dupla integrada por el candidato electo en las elecciones internas del domingo 30 de junio, Daniel Martínez, y la candidata a la vicepresidencia propuesta por él, la ex edila Graciela Villar. La prioridad del FA es comenzar a trabajar cuanto antes para las elecciones de octubre. En ese sentido, la Mesa Política de la coalición de izquierda resolvió el viernes adelantar el Plenario y fijar el 17 de agosto la Convención Nacional que proclamará formalmente la fórmula.

El nombre de Villar como candidata a la vicepresidencia “logró el consenso político necesario”, expresó el viernes el presidente del FA, Javier Miranda, en una conferencia de prensa. Luego de las asperezas que generó el proceso por el que se cerró la fórmula frenteamplista, en los días posteriores a su anuncio, la ex edila sumó el respaldo del Partido Comunista, Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista y Casa Grande, entre otros sectores. Ningún grupo político del FA se manifestó contra la propuesta de Martínez.

El sábado la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular (MPP) manifestó su apoyo a Villar. En el comunicado, el MPP señala que trabajará “activamente por el triunfo del FA en octubre” y destaca la “larga trayectoria frenteamplista” de la candidata y su “profunda experiencia social y sindical”. En el texto, el sector indica que en la campaña hacia las elecciones nacionales, Uruguay “decide sobre dos rumbos claros: o profundiza el camino del progresismo o toma el camino conservador, con las consecuencias que el mismo trae para el pueblo”.

Previo a la propuesta de Martínez para integrar la fórmula, el Espacio 609 –liderado por el MPP, cuya lista fue la más votada durante las elecciones internas– había emitido un comunicado en el que señalaba que sólo bajo “argumentos legítimos” del FA “y fundamentalmente” de Martínez, el sector estaría “dispuesto a considerar” junto con el resto de la fuerza política otra posible candidata a la vicepresidencia que no fuera Carolina Cosse, a quien el sector apoyó en las elecciones internas.

En diálogo con Subrayado, la vicepresidenta Lucía Topolansky sostuvo respecto del apoyo a la fórmula: “Estamos apurados por salir a la batalla de octubre. Nos parece que eso es lo principal. El 18 se cerraría ese tema, y el 17 de agosto es la Convención, que nosotros entendemos que debe ser el primer acto de campaña”. Una semana antes, la vicepresidenta había dicho a Teledoce que “no hubo razones claras” para descartar a Cosse como compañera de fórmula de Martínez. “Eso deja un sabor que vamos a tratar de mitigar”, agregó en esa oportunidad.

El senador del MPP Charles Carrera dijo a la diaria que el sector ya no pedirá explicaciones a Martínez acerca de por qué descartó a Cosse. “Es un tema que ya está laudado”, opinó. “La prioridad es luchar por un nuevo gobierno [del FA], porque acá están en juego dos proyectos de país y nosotros queremos seguir profundizando el proyecto de la izquierda uruguaya”, expresó.

Durante el encuentro, el sector también hizo una evaluación de los resultados de las elecciones internas y trazó las principales líneas de acción de cara a las elecciones nacionales. Topolansky dijo que el MPP coincidió con la evaluación que hizo el FA de que “perdimos algunos votos”, y “eso nos va a suponer mayores esfuerzos para octubre”. No obstante, destacó la cantidad de votos que obtuvo el Espacio 609, aunque señaló que “no basta con eso, porque nos importa el conjunto del FA”.

Asimismo, Carrera comentó que el MPP definió que el ex presidente José Mujica y Topolansky encabecen la lista del Espacio 609 al Senado y se estableció la primera quincena de agosto como plazo para definir la composición de las listas al Senado y a Diputados. Además, se analizará si Cosse integrará la lista 609.

Con los gurises

El sábado Villar participó en una actividad organizada por los jóvenes frenteamplistas, quienes en el marco de la campaña para las elecciones nacionales recorrerán los barrios para “pintar el futuro” con énfasis en temas que consideran “prioritarios desde la perspectiva de los jóvenes”, plantean en su cuenta de Twitter. En esta ocasión, organizaron la pintada de un mural sobre la educación en Iguá e Hipólito Irigoyen.

“En esta etapa, en particular, necesitamos renovar energías y fortalecernos con su fortaleza”, dijo Villar a los jóvenes presentes, y prosiguió: “Soy madre y abuela de gente como ustedes. Sé lo que sienten, sé que se han desencantado muchas veces y que les cuesta arrancar”. No obstante, añadió que también sabe que los jóvenes “tienen un pensamiento político distinto”. En ese sentido, señaló que son capaces de “llenar” la avenida 18 de Julio un 8 de marzo por la marcha en Día de la Mujer, y subrayó la “compañía” que hacen en la Marcha de Silencio. Asimismo, destacó su presencia en la Marcha por la Diversidad, “porque tienen un concepto de la inclusión que está en el ADN de esta generación”. “Vamos a pelear por un cuarto gobierno que los tenga a ustedes como protagonistas”, concluyó. En la misma jornada, Villar recorrió los asentamientos El Apero, 8 de Marzo y Nuevo Colón.

Encuentros

El viernes, la ex edila se reunió con Cosse en el bar Facal. “Tenemos 112 días para trabajar por el único modelo de país que incluye y plantea futuro. ¡Listas para dejar todo en la cancha!”, publicó la ex ministra en la red social Twitter. Fuentes cercanas a Villar dijeron a la diaria que el motivo de la reunión fue de “presentación y acercamiento”, así como de fortalecimiento de la “unidad” en la coalición de izquierda de cara al Plenario Nacional. En el mismo sentido, la ex edila se reunirá hoy a las 16.30 con el presidente Tabaré Vázquez. Según supo la diaria, los encuentros de análisis de campaña comenzarán cuando Martínez regrese de sus vacaciones en Estados Unidos.