El MPP quiere que Cosse integre la fórmula, pero no descarta otras posibilidades

El candidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, continuó ayer con la ronda de conversaciones para terminar de definir la fórmula presidencial. En primer lugar, se reunió con la ex precandidata Carolina Cosse, que se ubicó en segundo lugar en la interna frenteamplista con 25% de los votos. Más tarde, lo hizo con la diputada Cristina Lustemberg, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y cerró la jornada con el ex precandidato Mario Bergara.

Finalizada la primera reunión, Martínez y Cosse salieron juntos de la casa de la ex ministra a hablar con la prensa. Rápidamente negaron que hubieran concretado la fórmula presidencial. “Es una definición que todavía no he tomado”, afirmó Martínez, y señaló que la charla con Cosse fue “a corazón abierto”. Por su parte, la ex ministra dijo que su participación en la campaña será para “apoyar a que el FA gane”. “Tengo una gran responsabilidad. Hay 65.000 personas que votaron mi candidatura en una campaña del FA unitaria. Lo más importante es defender la unidad del FA y el proyecto político”, sostuvo, y añadió que para ella “sería un honor [ser candidata a vicepresidenta], pero es una definición de Daniel”.

El candidato señaló que las apreciaciones de Cosse no condicionan su decisión. “Por supuesto que uno va a tener un montón de elementos en cuenta y es bueno escuchar”, manifestó. “He tenido una forma de conducir diferentes actividades siempre en base a escuchar, a tener capacidad de sintetizar, de respetar y, sobre todo, de lograr relaciones humanas que permitan trascender lo puntual y pensar siempre en los intereses superiores, que en este caso son los de la nación”.

Otras consultas

Enseguida Martínez se reunió con Lustemberg. Tras el encuentro, la legisladora aclaró que con el candidato no habló sobre la fórmula presidencial. De todas formas, dijo que la candidatura a la vicepresidencia no es una de sus prioridades. “No está en mis opciones en este momento”, aseveró, y destacó el rol de Cosse en la campaña electoral, así como el de los otros dos ex precandidatos, Óscar Andrade y Bergara. “Tenemos una candidata que obtuvo una votación de apoyo muy importante dentro de nuestra fuerza política. La decisión es de Martínez y la validará el Plenario del FA. No me corresponde a mí”, manifestó al respecto.

Martínez se reunirá hoy con Alejandro Sánchez, Constanza Moreira, Enrique Rubio y Rafael Michelini.

“Natural aspiración”

La posición del Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector más votado en la interna del domingo y el que impulsó la candidatura de Cosse en las elecciones internas, puede ser un factor determinante en la conformación de la fórmula oficialista. Ayer de tarde el Espacio 609, liderado por el MPP, emitió un comunicado en el que manifiesta su “natural aspiración” a que Cosse acompañe a Martínez en la fórmula presidencial. “Apoyaremos al compañero Daniel Martínez sin claudicaciones”, indica el comunicado, y agrega: “Quienes apoyamos a Carolina Cosse tenemos la natural aspiración de que la compañera pueda ser parte de la fórmula”.

De todas formas, el comunicado establece que “si no fuera posible” que Cosse sea la candidata a vicepresidenta en virtud de “argumentos legítimos” del FA “y fundamentalmente” de Martínez, entonces el sector, y “solo en ese caso”, estará “dispuesto a considerar” junto con el resto del FA “la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula”.

En diálogo con la diaria, la diputada Bettiana Díaz señaló que el sector “claramente le va a hacer saber [a Martínez] en caso de tener diferencias o no” con la definición de la fórmula, pero “justamente por su peso electoral”, el MPP “no está para marcar ni para trancar, sino para construir”. Sobre si la negociación de la fórmula se cierra con Cosse, la diputada aseguró que la voluntad del MPP no es “trancar” y señaló: “Nosotros vamos a estar en el lugar en el que el FA nos necesite. Esta es una decisión de Martínez, no pasa por el MPP”. De todas formas, destacó que “hay una cantidad de votos interesante” que justifica que sea la ex ministra quien cierre la dupla oficialista.

“Nuestra responsabilidad es con la ex candidata [Cosse], pero también tenemos en cuenta que hubo una definición en las internas con una diferencia de votos clara, y la última palabra es de Martínez”, sostuvo la diputada. Asimismo, señaló que el sector aguarda la propuesta del candidato, pero “hasta ahora no parece que haya un panorama claro”.

Fuentes del MPP afirmaron, en diálogo con la diaria, que tanto la vicepresidenta Lucía Topolansky como el ex presidente José Mujica, que lo había manifestado previamente, quieren que Cosse sea quien cierre la fórmula para las elecciones de octubre. El lunes, después de reunirse con Mujica en la chacra del Cerro, el candidato dijo que el ex presidente le expresó que “ellos formalmente apoyan [a Cosse], pero respetan la decisión del candidato”. Integrantes del sector dijeron a la diaria que la cantidad de votos que obtuvo la ex ministra en las internas ameritan que sea la candidata a vicepresidenta y agregaron que confían en que Martínez-Cosse será la dupla definitiva: “De 1 a 10, es bastante más de 5 que sea Cosse la vicepresidenta”, ilustraron. Asimismo, si bien evaluaron positivamente las reuniones que mantiene Martínez para definir la fórmula, plantearon que “salir a la prensa con tantos nombres es para tantear lo que generan en la opinión pública”. “La danza de nombres que está haciendo Martínez no puede ser responsabilidad del MPP”, añadieron.

Según supo la diaria, entre las integrantes de la Unidad Temática de Género del FA hay un “malestar brutal”, con el candidato y el manejo de nombres de políticas que podrían conformar la fórmula. “Todo esto de andar nombrando gente, una o la otra, a ver si esta es más capaz o tiene más votos, ha generado ruidos a los que nadie es ajeno”, señalaron.