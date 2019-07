El Partido de la Concertación no alcanzó los 500 votos

Con el total de los votos escrutados, el Partido de la Concertación (PdlC) llegaba ayer a 480 votos, sólo le faltaban 20 para alcanzar el mínimo necesario para competir en la instancia electoral de mayo de 2020. Todavía queda por conocer el resultado de los votos observados, alrededor de 20.000 en todo el país, de los que 4.000 corresponden a Montevideo, único departamento en el que compitió el PdlC.

El lema, reeditado a instancias del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) para competir en las elecciones departamentales de mayo de 2020, habría naufragado si la tendencia se confirma. La herramienta fue creada para las elecciones de 2015 y, además de permitir a blancos y colorados sumar votos, catapultó a la política al empresario Edgardo Novick, que después creó el Partido de la Gente (PG).

El diputado del PC Adrián Peña (Ciudadanos) dijo a la diaria que hubo una “falla evidente”, ya que los partidos habían acordado asignar votos al PdlC, pero no todos cumplieron con lo acordado. “Nosotros contabilizamos los votos que tenía que aportar el PC y supuestamente estaban”, dijo Peña, aunque admitió que ahora las responsabilidades quedan en un segundo plano.

Consultado sobre las alternativas que tienen los partidos tradicionales, dijo que existe la posibilidad de usar otro lema. “Podemos votar con otro partido, habría que ver cuál. Es algo viable: hay como 15 partidos”, dijo, y aseguró que un partido “menor” les podría “prestar el lema”. Peña afirmó que es “seguro” que si blancos y colorados compiten por separado en Montevideo no le ganarán en las elecciones departamentales al Frente Amplio (FA). Para el colorado, tendrán una ventaja si la oposición triunfa en las nacionales, pero acotó: “No creo que tanta como para poder ganar”.

“El problema arrancó en las elecciones pasadas [las de 2015]”, porque “la herramienta no fue aplicada del mejor modo”, señaló Peña, y añadió: “Ese resultado conspiró contra el trabajo, y ahora se arrancó muy tarde”. El diputado colorado comentó que, a mediados de 2017, planteó varias veces el tema pero “no había ambiente”, ya que había “mucha resistencia en el sector de [Jorge] Gandini [Por la Patria]”.

Por su parte, Álvaro Viviano (Por la Patria), ex director por la oposición del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y edil departamental, dijo a la diaria que fue un error que el PN se decidiera a último momento. La Comisión Departamental de Montevideo decidió que el PN formara parte de la Concertación el 6 de mayo, cuatro semanas antes de que se venciera el plazo de la Corte Electoral para presentar las listas de los convencionales. Los integrantes de estas listas después quedaban imposibilitados de participar como candidatos en las elecciones de otros partidos. En la votación, el único sector que votó en contra fue Alianza Nacional; de todas formas, Viviano guardó su nombre por si el PdlC prosperaba, por lo que no formó parte de ninguna lista en estas internas.

A pesar de que Viviano fue cauto sobre los resultados de las elecciones internas, dijo que “las derivaciones van a tener consecuencias en uno u otro sentido”. “Nosotros habíamos planteado un escenario de discusión a largo plazo que lamentablemente no se dio en tiempo y forma. No creo que sea bueno lo que está pasando”, dijo. Descartó la posibilidad de que el PN y el PC acuerden por fuera de un lema en común, porque “no es correcto”: “Ese camino, de ser posible, se tendría que haber recorrido antes: es Concertación o nada”, acotó.

Por su parte, el presidente del PdlC, Julio Herrera, dijo al portal Ecos que hasta su familia le decía que era complicado llegar a los 500 votos. “Empezando por mis hijos, que me decían: ‘Mirá, papá, que esto está difícil’”, contó. “Yo me confié que los que conformaban la lista estaban más propensos a votarla. Pero, por lo visto, a último momento muchos de ellos no lo hicieron. Creo que se repartieron entre los que votaron candidatos dentro del PC y del PN y gente que no fue porque hacía frío; por circunstancias que siempre pasa, un porcentaje del electorado que no concurre a votar”, comentó.

Herrera admitió que el resultado fue una decepción: “Se ve como un resultado muy negativo. Hay un dato de la realidad: ni siquiera toda la gente que estaba en la lista votó a la Concertación, porque si no habríamos pasado con holgura los 500 votos”, admitió Herrera.

Sobre el futuro del PdlC, descartó la posibilidad de que se llegue a 500 votos. “No vamos a estar, por lo tanto, si se puede construir algo que permita unir fuerzas, entonces [las elecciones departamentales] volverán a ser competitivas; de lo contrario, tendremos cinco años de intendencia frentista y, al que le gusta le gusta y al que no le gusta no le gusta”, expresó.