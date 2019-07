En Batllistas quieren a Sanguinetti como vicepresidente pero en Ciudadanos buscan “renovación”

Ni los más optimistas del sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), preveían una victoria con tanta ventaja de su candidato, Ernesto Talvi, sobre el ex presidente Julio María Sanguinetti, de Batllistas. Esto puso la pelota en el sector ganador a la hora de jugar con las posibilidades de elegir quién podrá completar la fórmula. Si bien con el nuevo esquema que surgió en las elecciones del domingo, Ciudadanos tiene mayoría en la Convención Nacional del PC como para elegir al vicepresidente sólo con sus votos, la idea es que se llegue a una fórmula de consenso entre todas las agrupaciones, según explicó a la diaria Adrián Peña, diputado de ese sector. Agregó que “no necesariamente” la fórmula tiene que ser paritaria, ya que lo que buscan es que la complete quien tenga “el mejor perfil” para el rol de vicepresidente. Además, señaló que el hecho de que Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, haya marcado la cancha con una fórmula paritaria junto a Beatriz Argimón, no los “condiciona” a hacer lo mismo.

Aunque la hoja de posibles candidatos a vice está en blanco, porque en Ciudadanos todavía no empezaron a conversar el tema, Peña dijo que “hubo un mandato claro” de la ciudadanía en cuanto a que “el camino es la renovación”. Además, según encuestas que manejaban desde antes de las elecciones, “un porcentaje muy alto” de gente que no votó al PC en 2014 sí lo hizo en esta oportunidad, eligiendo a Talvi. Es por esto que Peña entiende que el candidato a vice tendría que seguir ese perfil de “renovación”, que no implicaría específicamente a Sanguinetti. De todas formas, en Ciudadanos aún no manejan nombres puntuales, aunque pueden surgir “muchos”, dijo Peña.

Por otro lado, en Ballistas perfilan a Sanguinetti como la mejor opción para vicepresidente. El diputado Tabaré Viera, de ese sector, dijo al programa Fácil desviarse, de Del Sol FM, que el ex presidente es “sin lugar a dudas” el mejor candidato a vice, y que sería “una gran fórmula” con la que “todos se sentirían muy representados”. En la misma línea opinó Conrado Rodríguez, también diputado de Batllistas. En diálogo con la diaria subrayó que “el mejor candidato” para completar la fórmula es Sanguinetti, y que sería “muy importante” para el PC que la dupla recoja el “consenso partidario”, reflejando la votación y los apoyos ciudadanos que tuvieron “cada uno de los sectores”. Además, subrayó que la diferencia entre Talvi y Sanguinetti no es “tan grande” como la que se dio entre los candidatos colorados en la elección de 2014, que fue de 73% para Pedro Bordaberry y 25% para José Amorín Batlle, y en aquel momento se criticó que no se armó una “fórmula de unidad”. “Lo que no es Talvi representa el 48% del electorado colorado. Entonces, lo que fortalecería al partido sería salir con una fórmula de unidad que represente a los dos sectores del partido, y Sanguinetti es el mejor hombre”, finalizó.