Encuesta de Grupo Radar: Daniel Martínez perdería en una segunda vuelta ante Lacalle Pou o Talvi

La consultora Grupo Radar dio a conocer en VTV Noticias la primera encuesta para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizada después de las internas.

La empresa presentó a los encuestados dos escenarios en los que enfrentaba al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, con el del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y el del Partido Colorado, Ernesto Talvi. En ambos Martínez sería derrotado.

Si el balotaje fuera entre Martínez y Lacalle Pou, el nacionalista ganaría con 48% frente al 42% del frenteamplista. La victoria opositora sería aún más amplia si se enfrentaran Martínez y Talvi: el primero obtendría 39% y el segundo 49%. En el primer escenario 10% respondió que votará en blanco o anulado, que no sabe qué votará o que prefería no contestar, un porcentaje que aumenta a 12% en el segundo escenario.

El director de Grupo Radar, Alain Mizrahi, indicó que la explicación para la diferencia entre las votaciones que obtendrían Lacalle Pou y Talvi en una segunda vuelta se debe a que “hay más votantes de Talvi que votarían a Martínez que votantes de Lacalle que votarían a Martínez”. Si Lacalle Pou no va al balotaje, sus votantes se dividirían así: 88% respaldaría a Talvi, 2% a Martínez y 10% en blanco, anulado, no sabe o no contesta. Si es el colorado el que no va al balotaje, 75% de sus votantes votarían a Lacalle Pou y 13% a Martínez, mientras 12% está indeciso.

Grupo Radar también analizó qué harían los votantes de Manini en una segunda vuelta: 6% votaría a Martínez, sin importar a quién enfrente, mientras 77% respaldaría a Lacalle Pou o 56% a Talvi, según el escenario.

De acuerdo con la última encuesta de Grupo Radar, en la primera vuelta Martínez obtendría 35,5% de los votos, Lacalle Pou 22,6%, Talvi 19,5% y Guido Manini 9,5%. Esa encuesta, al igual que la presentada ayer, se realizó entre el 4 y el 10 de julio.

Además, Grupo Radar preguntó a los ciudadanos por la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga, que necesita de más de 50% de los votos para ser aprobada. Según la encuesta, 38% votaría a favor de la reforma, mientras 15% todavía no sabe qué votará y 6% no está al tanto del plebiscito.