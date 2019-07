Ernesto Talvi maneja varios nombres para su vicepresidente y lo definiría el fin de semana

El líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, flamante candidato a la presidencia por el Partido Colorado (PC), sigue pensando en la persona que completará su fórmula de cara a la elección de octubre, pero sin mucho apuro. El diario El País publicó ayer que los dos nombres que se barajan principalmente son los de Luis Alberto Ney Castillo, director de la Fundación Pérez Scremini, que atiende a niños con cáncer, y Carmen Sanguinetti, magíster en Políticas Públicas, ambos integrantes del equipo técnico de Ciudadanos. En diálogo con la diaria, Castillo señaló que no sabe “nada” sobre el manejo de su nombre para vice y que se enteró “sólo por la prensa”.

Por otra parte, el diputado Adrián Peña, de Ciudadanos, sostuvo en declaraciones a la diaria que Talvi “jamás” manejó esos nombres, ya que no ha barajado ninguno aún, tan sólo criterios básicos, como que “agregue valor” a la fórmula, que sea “una persona íntegra y reconocida en su ámbito” y que genere aceptación tanto en Ciudadanos como en los otros sectores colorados. “Yo hablo todos los días por esto y Ernesto no ha dado nombres. Estamos en un ejercicio de comenzar a pensar los nombres en base a eso. Luego él va a definir. No digo que no pueda ser uno de ellos, porque sé de gente que le ha planteado a Ernesto alguno de esos nombres”, indicó Peña. Subrayó que esos dos nombres surgieron de gente del PC que quiere que sean candidatos a vicepresidente, pero también se plantearon otros, incluso fuera de Ciudadanos, como Marne Osorio, ex intendente de Rivera, y el diputado Tabaré Viera, ambos de Batllistas. Peña dijo que “si le convence” a Talvi, “cabe la posibilidad” de que sea alguien de ese sector. Por último, Peña sostuvo que Talvi manejará cerca de diez nombres y quizás se decida el fin de semana.

En tanto, el diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, insistió a la diaria que para “fortalecer” al PC y dar “una señal de unidad”, teniendo en cuenta que el otro bloque interno del PC es de casi 48%, “lo mejor para el partido es ir con una fórmula que represente los dos bloques”. Por último, dijo que desde su sector están esperando que Talvi dé una señal, por lo tanto, no van a manejar posibilidades, porque sería “manosear nombres”, y eso no le haría “bien a la situación”. “Entonces, preferimos esperar que se dé una señal de unidad, que es lo que nosotros queremos”, finalizó.