Carolina Cosse dijo ayer en una entrevista televisiva que cuando se enteró de que la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio (FA) iba a ser Graciela Villar, tuvo que googlearla porque no se “acordaba de la cara”. La ex precandidata a la presidencia opinó de todos modos que había que “dejar atrás la semana pasada”, “apostar el futuro” y a la “unidad” frenteamplista. “Ahora lo único que importa es trabajar para que el impresentable de Daniel Martínez y esta chirusa a la que no la conoce ni su familia logren el milagro de ganar las elecciones, por el bien de nuestro querido y fraterno FA”, afirmó.

Quien también atacó a Villar fue el publicista Esteban Valenti, quien la acusó de mentir “a lo Raúl Sendic”. Villar y Valenti coincidieron en Asamblea Uruguay cuando la primera era dirigente y el segundo operador político. La aspirante a la vicepresidencia dijo que los cuestionamientos de Valenti le “alegraron el día”. “Por fin alguien que me conoce de antes de ser candidata”, declaró. Además, consideró que las declaraciones de Valenti son “una prueba de que tan desconocida no soy”. “Lo que pasa es que soy muy conocida dentro de un grupo reducido de dirigentes, pero yo espero que si llego a la vicepresidencia la gente me empiece a conocer y para 2024 no quede prácticamente ningún uruguayo que no sepa quién es Graciela Villar”, agregó. Además destacó que “gracias a mi manejo de las redes sociales, todo el mundo conoce mi trayectoria académica”.