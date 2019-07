José Mujica justificó sus dichos sobre Venezuela

El ex presidente José Mujica profundizó este martes en sus dichos sobre Venezuela y dijo que se trata de un país “jaqueado” en varios aspectos. “A mí no me horroriza la palabra dictadura. Prácticamente están en guerra en Venezuela. Yo tengo discrepancias con Venezuela, con la línea económica, porque llevaron las cosas con voluntarismo y todo, pero desde el punto de vista del derecho a su soberanía, eso no se puede ni discutir, porque no se puede conceder el derecho que se metan de afuera en un país”, dijo Mujica en una breve rueda de prensa.

El ex mandatario dijo que a ninguna de las dictaduras que sufrieron los países de América Latina les “cortaron hasta la entrada de la medicina” o “los fondos de los bancos por ahí”. “Nunca se lo hicieron a nadie y se lo están haciendo a Venezuela. Los asesores de [Donald] Trump dicen ‘todas las opciones están arriba de la mesa’. Es como estar al borde de la guerra”, expresó.

Según Mujica, “el problema que tiene Venezuela es que tiene mucho petróleo”. “Si Venezuela no tuviera la riqueza que tiene ¡ni pelota le dan! Pero los gringos no van a dejar que los chinos manejen el petróleo en el potrero de ellos”, dijo.

El ex presidente también ironizó sobre las críticas que recibió de dirigentes del Partido Comunista del Uruguay, y respondió: “¿Los otrora defensores de la dictadura del proletariado se horrorizan por una palabra?”. Según Mujica, “toda sociedad en peligro resume el poder”, e incluso Uruguay tiene las medidas prontas de seguridad para esos casos. “A Venezuela le aplicaron un conjunto de medidas que no se le aplicaron a nadie”, resumió, en declaraciones recogidas por Radio Uruguay.