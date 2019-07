La convención del Partido Nacional será el 10 de agosto

El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) resolvió este lunes, por unanimidad, que la Convención Nacional se llevará a cabo el 10 de agosto. La fecha coincide con el 183º aniversario del partido. La presidenta del directorio y candidata a la vicepresidencia, Beatriz Argimón, dijo en una conferencia de prensa, que el PN sigue trabajado en el programa de gobierno que será presentado en la convención. En esa instancia, además, se ratificará la fórmula Lacalle Pou-Argimón.

Pablo da Silveira, asesor de Luis Lacalle Pou, está coordinando los grupos de trabajo para la elaboración del programa. El diputado Pablo Abdala, secretario del directorio, dijo a la diaria que los nueve grupos de trabajo están funcionando con delegados de los sectores y con el programa del sector Todos, liderado por Lacalle Pou, como punto de partida.

Sobre la denuncia que presentó el directorio, referida a noticias falsas difundidas durante la campaña, Abdala dijo que el caso pasó a la Fiscalía Penal de 19º Turno, a cargo de la fiscal Brenda Puppo. El diputado aseguró que no incluyeron las declaraciones de la ex editora del portal Ecos Magdalena Herrera al programa En la mira, de VTV, porque fue incluido de oficio por el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Herrera dijo que durante la campaña el comando del ex precandidato Juan Sartori (Todo por el Pueblo), liderado por Óscar Costa, le envió artículos con la intención de perjudicar a Lacalle Pou, que en ese entonces también era precandidato.