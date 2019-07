La diputada Graciela Matiaude quiere que Pedro Bordaberry se postule al Senado y está dispuesta a acompañarlo en la lista

“No es un capricho ser pedrista. Yo me enamoré del proyecto que Bordaberry llevó a cabo y él ha demostrado la brillantez que tiene. Soy una mujer de partido, pero nunca dejé de insistirle que el país no podía prescindir de él, y me consta que hay muchísima gente en todo el país haciendo lo mismo”. Con esas palabras la diputada Graciela Matiaude afirmó a la diaria que es una de los dirigentes colorados que le está pidiendo al senador colorado Pedro Bordaberry que revea su postura tomada en 2017 y se presente como candidato al Senado en las elecciones de octubre.

“La idea es que vuelva a ser senador. No está impedido de sacar una lista al Senado y como parlamentario no quedan dudas de lo que es, de su esfuerzo, su compromiso, lo que estudia, su transparencia, honestidad... no hay calificativo que le podamos dar para describir su trabajo”, agregó la diputada. Según dijo, “si se concreta que saca una lista al Senado, no voy a tener dudas en acompañarlo”.

Matiaude aseguró que el candidato colorado Ernesto Talvi es un “excelente” presidenciable y recordó que lo apoyó en las elecciones internas, pero aseguró que presentar una lista encabezada por Bordaberry “podría aportarle un montón de votos al partido”, incluso “extrapartidarios”.