Larrañaga: “Esta reforma no va contra ningún derecho, va contra la delincuencia”

El ex precandidato nacionalista Jorge Larrañaga habló este martes en cadena nacional sobre su proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, que será sometido a plebiscito en octubre. El senador comenzó diciendo que durante años los políticos recibieron el “reclamo ciudadano para que se haga algo”, porque en materia de seguridad “estamos todos en un bolillero, en el mismo bolillero”.

Larrañaga centró su discurso en explicar cada una de sus propuestas. La iniciativa propone habilitar el cumplimiento completo de las penas en los delitos graves, los allanamientos nocturnos, la prisión perpetua revisable en los casos de delitos gravísimos y la creación de una Guardia Nacional conformada por militares.

Sobre el primer punto, Larrañaga sostuvo que lo “ilógico” es que los jueces fijen una pena y por una cantidad de “beneficios liberatorios” esta no se termine cumpliendo en su totalidad. En esta línea, destacó que su reforma propone que los que cometan delitos graves o gravísimos cumplan la pena en su totalidad y no reciban beneficios liberatorios.

En relación a la creación de una pena de prisión permanente revisable, el legislador dijo que existen “delitos tan aberrantes que justifican una severa respuesta de la sociedad”, y pasó a enumerar que esa pena se aplicará a los que “violan o abusan y posteriormente maten a un menor de edad, a los sicarios y a los homicidas múltiples”. La medida que impulsa Larrañaga implica que para determinados delitos graves se disponga de prisión permanente revisable, que podrá ser evaluada a los 30 años de reclusión. A su juicio, las personas que cometen este tipo de delitos tienen “personalidades” que hacen “extremadamente difícil o imposible su recuperación”.

Otra de las medidas que se propone la reforma es la habilitación de los allanamientos nocturnos. Actualmente, los allanamientos son diurnos y sólo se pueden hacer con una orden escrita de un juez. El senador justificó su propuesta diciendo que es sabido que “muchos delincuentes” usan casas “para la venta de droga, las bocas de pasta base, y así sacan provecho de la protección que brinda la Constitución al hogar”, en referencia al artículo 11 que determina que “el hogar es un sagrado inviolable”. El proyecto de reforma prevé habilitar que se “establezcan las condiciones para que un juez pueda, cuando “haya fundadas sospechas”, autorizar un allanamiento nocturno.

En cuanto a la eventual creación de una Guardia Nacional integrada por efectivos militares, recalcó que muchas de “las críticas” responden “exclusivamente a prejuicios ideológicos” y apuntó que las “víctimas y los delincuentes no tienen ideología”, así como “las respuestas a estos problemas tampoco”. El ex precandidato nacionalista enumeró algunas tareas “policiales” que actualmente llevan a cabo las Fuerzas Armadas, como la guardia perimetral en “muchas cárceles” o algunas de las funciones que cumple la Prefectura Nacional Naval.

Además, añadió que los efectivos de esta Guardia Nacional serán formados previamente y sus tareas estarán “sujetas a la Ley de Procedimiento Policial”, y aseguró que en Chile y en algunos países de Europa este modelo funciona con “notable eficacia”. “Nada tiene que ver el modelo aplicado en México y Brasil, como lo han equivocadamente sostenido como crítica”, deslizó.

“Me pregunto, ¿alguien que está siendo apuntado con un arma por un delincuente tendría reparos en que sea un militar el que lo proteja? Bueno, increíblemente sí, para algunos sí. Son los mismos que nos trajeron hasta acá, hasta la debacle que hoy padecemos”, agregó. Larrañaga también planteó que hay que mejorar las políticas de rehabilitación, las políticas sociales, educativas y penitenciarias, y señaló que la reforma no impide que se hagan “todas estas cosas”. Sin embargo, deslizó que “si no se han hecho es porque quienes debían hacerlas no han sabido o no han querido hacerlas”.

El senador finalizó: “Hay que terminar con los relatos. Manda la realidad. La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos”.