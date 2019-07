Líder de la lista 123 se integró a Cabildo Abierto porque Manini sigue el “espíritu” pachequista

Jorge Azar Gómez fue representante de Uruguay en la Organización de las Naciones Unidas durante la dictadura y en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990), y luego viceministro de Turismo. Había vuelto a la actividad política en abril de este año, relanzando la agrupación Unión Colorada (lista 123), históricamente vinculada al ex presidente Jorge Pacheco Areco, para apoyar la precandidatura de Sanguinetti en el Partido Colorado (PC). En aquel acto de presentación, Azar señaló que su lista seguía el “espíritu” de Pacheco y deslizó propuestas de medidas prontas de seguridad y de militares patrullando “sin depender de policías”. “Hoy, cuando me hablan de seguridad y me dicen ‘Bolsonaro’, yo digo que no, que vamos a recurrir a los sistemas y a los procedimientos que usó Pacheco para combatir el terrorismo y la delincuencia, y en eso estamos”, había dicho Azar.

En los tres meses y medio que corrieron luego de aquella presentación, pasó mucha agua bajo el puente: Sanguinetti perdió la interna con Ernesto Talvi, lo que generó que Azar se vaya del PC para integrarse a Cabildo Abierto (CA), el novel partido liderado por el candidato Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército (hoy a las 19.00 en la sede de CA se llevará a cabo anunciará oficialmente la adhesión). En diálogo con la diaria, Azar dijo que a raíz del resultado de la interna colorada, estimó que quien “más se acercaba” a su discurso era Manini Ríos, porque Uruguay “se está cayendo a pedazos y precisa una persona que no tenga que aprender a mandar ni a ser presidente”. “Una persona que el 1º de marzo ejecute. Y el señor Manini reúne todas las condiciones para iniciar la gestión presidencial con la capacidad y la experiencia que le dio gestionar y mandar”, indicó. Además, sostuvo que su lista “sigue con el mismo espíritu” pachequista, que también lo encuentra en el candidato de CA, sobre todo en “la firmeza, la energía y la coherencia de su pensamiento”.

Como Azar participó en las internas dentro del PC, no puede integrar ninguna lista de CA hasta después de las elecciones departamentales de 2020, pero el dirigente señaló que no persigue ninguna posición sino sus “ideales”, en base a los cuales encamina su “accionar”. Consultado sobre por qué no le cuadraba seguir en el PC y apoyar a Talvi, Azar señaló que el discurso del candidato colorado no entra “dentro del esquema” que él maneja, ya que “lo que necesita el país es una persona con experiencia en mando y gestión”, y en Uruguay en ese aspecto sólo entran “Sanguinetti y Manini”.

Cabe recordar que Talvi había sido crítico con el planteo de medidas prontas de seguridad de Azar. En abril, dos semanas después de la presentación de la lista 123, Talvi dijo en una rueda de prensa que cuando escuchó la propuesta se preguntó si estaban “proyectando la película Parque Jurásico”.