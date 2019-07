Manini: hay “mucha gente” que tiene miedo de que Cabildo Abierto “la barra de una vez por todas del mapa de nuestra política”

Varias banderas de Cabildo Abierto (CA) flameaban sobre el cantero de Avenida Italia, en la esquina con Bulevar José Batlle y Ordóñez, donde ayer de noche se inauguró un nuevo local de ese novel partido político, con el nombre Cabildo Instrucciones del Año XIII. Dentro del lugar hay una ilustración del Congreso de Tres Cruces de abril de 1813, acompañada de la archifamosa frase de Artigas: “Mi autoridad emana de vosotros...”. El nuevo local servirá de base de la agrupación de jóvenes de CA, por eso fueron varios de ellos los que le dieron la bienvenida a su candidato a presidente, el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, destacando que es “lo mejor del sistema político”.

Luego de saludar a los jóvenes, Manini tomó el micrófono y se dirigió a la centena de personas que colmaban el local. Dijo que tienen previsto inaugurar más locales en Montevideo y el interior, y que en ellos estará el “espíritu” de “nuestro caudillo”, de “respeto al sentimiento del pueblo”, que es “lo contrario a gobernar de espaldas a los intereses de la gente”. “Eso es lo que representa esto nuevo, que ha surgido como un viento renovador pero poco a poco va agarrando fuerza. Y hay mucha gente que hoy tiene miedo de que ese viento se transforme en un huracán y que la barra de una vez por todas del mapa de nuestra política”, sostuvo, salpicándose con la primera ola de aplausos de la noche. Agregó que Uruguay “no resiste cinco años más de lo mismo”, porque “hay situaciones que se están transformando en insostenibles” y que, “de seguir en ese mismo trillo, cruzarán la línea de no retorno, y va a ser imposible recuperar nuestro país”.

Luego criticó a los “sesudos analistas políticos” que vaticinaron que CA en la elección interna iba a tener “un máximo de 5.000 votos, con suerte”. Agregó que, incluso, hubo gente, “que hoy sigue opinando como si nada”, que dijo: “Si sacan más de 5.000 votos, que tiren cohetes”. “Los cohetes los estamos guardando para octubre, porque si los sorprendieron los 50.000 votos, mucho más los va sorprender la votación de octubre”, contestó. Dijo que cada día se suma a su partido gente que viene de otras corrientes, y subrayó que hay quienes confiaron en el discurso del Frente Amplio, que mostraba “preocupación por los más frágiles”, pero que 15 años después descubrieron que fueron “estafados”, porque “los más frágiles siguen siendo los más frágiles y cada vez hay más gente que queda al costado del camino”.

Manini comentó que en este momento hay “decenas de entendidos” en “distintas materias” trabajando “intensamente” en su programa de gobierno, que estará pronto para la semana próxima y será presentado públicamente a mediados de agosto, en el marco del Congreso Nacional de CA. Sin embargo, subrayó que ha habido “preciosos programas”, impresos “a todo lujo”, con “cientos de páginas”, de “tal partido, tal otro y del partido que ganó las elecciones”, y luego se vio cómo “termina siendo letra muerta”. Por eso, a su juicio, lo que la gente votará el 27 de octubre “no es un papel, sino un conductor para que lleve adelante a este país”, que es como “un barco que se está hundiendo”. “Lo que se elige es al timonel de ese barco que está en una tormenta tremenda, con riesgo de hundirse, para que lo saque de esa situación y lo lleve a buen puerto”, finalizó.

Luego del acto y de sacarse muchas fotos con militantes, en diálogo con la diaria, Manini manifestó que la semana que viene hará público quién será la persona que lo acompañe en la fórmula presidencial, que por ahora lo mantiene en reserva porque no quiere “manosear nombres”. No obstante, explicó que la persona en cuestión está esperando “unos resultados”, porque “hay un tema de salud de por medio”, aunque responderá “en estos días”. Por último, consultado sobre si el domingo 4 de agosto irá a votar en el prerreferéndum sobre la ley trans, el candidato de CA dijo que todavía no lo tiene definido porque no sabe si ese día estará en Montevideo, pero que “probablemente, sí”.