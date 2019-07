Manini Ríos manifestó que no tiene intenciones de participar en una coalición de gobierno

“Yo no tengo intención de hacer una coalición. Me llama la atención que digan que no me van a invitar a un lugar donde yo no pedí ser invitado. No tenemos por qué hacer una coalición con nadie, vamos a marcar nuestro proyecto”, dijo ayer de noche Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército devenido candidato a la presidencia por el novel partido Cabildo Abierto.

En una entrevista con Telemundo también negó haber hecho polémicas declaraciones sobre los inmigrantes y argumentó que “están tergiversando” sus dichos “para arrimar agua a su molino”. “Yo jamás hice declaraciones xenófobas. Basta ir a la grabación para ver que de lo que dije no se desprende xenofobia ninguna. Es lamentable que algunos actores políticos se queden con los titulares”, dijo Manini. Por último, señaló que va a encabezar una lista al Senado y que la semana que viene se conocerá quién completará su fórmula. Se manejan nombres tanto de hombres como de mujeres, dijo.