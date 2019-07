Manini Ríos: “Somos por lejos la cuarta fuerza política del país”

“Mirá, [Ignacio] Zuasnabar dice que va a haber una sorpresa”, le dijo una señora a otra mientras miraba la pantalla del celular con los ojos achinados. Lo hizo con visible emoción, con la esperanza de que, quizás, el analista se refiriera a su referente político. Todavía no había ni rumores de cómo había sido la votación de Cabildo Abierto (CA) en todo el país y tampoco había llegado a la sede central su líder, el ex comandante en jefe del Ejército y candidato presidencial, Guido Manini Ríos.

En el local, el ambiente era de ansiedad, expectativa y espera. Cerca de 40 militantes estaban ahí congregados alrededor de un televisor de pulgadas insuficientes para recibir los resultados junto a Manini. Algunos miraban la transmisión en silencio, otros –los menos, como la señora– actualizaban cada tanto las redes sociales. La gran mayoría eran varones mayores de 50 años, pero había una decena de personas más jóvenes.

Uno de ellos era Brian, un ex militar de 23 años que unas horas antes había votado por primera vez. Con una bandera de CA atada en el cuello y mientras esperaba en el umbral de la puerta la llegada del ex comandante, Brian explicó a la diaria que votó a Manini porque “es un hombre correcto y de palabra” que “no hace promesas que no cumple”. Brian admitió que nunca escuchó un discurso de Manini o “lo que propone”. Lo cierto es que Manini Ríos era general mientras el joven estuvo en el servicio militar, y cuando escuchó que se lanzaba a la presidencia no lo dudó mucho. “Siempre me gustó la opinión de él y nunca me atrajo lo que decían los demás. Sé como es el Frente [Amplio] porque gobierna desde que soy gurí, los blancos no tenían mucha cosa que digamos, y bueno, Manini Ríos se tiró de presidente y ya está”, contó. A la hora de hablar de expectativas, Brian dijo que “está complicado”, pero que cree que Manini va a ganar la presidencia. Agregó: “La gente quiere un cambio, está aburrida de los pichis, la situación está cada vez peor”.

Walter también tenía una bandera del partido flameando sobre su espalda y no le tembló la voz al asegurar que su candidato llegará a la presidencia. “Vamos a ganar, estamos haciendo lo posible para ganar, porque creemos que precisamos un país seguro y productivo para dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos”, dijo este hombre de 50 años que dedicó más de 30 a la Policía. Se unió a las filas de Manini hace nueves meses, poco después de retirarse. “Me atrajo todo de la propuesta porque es totalmente diferente, es el cambio que estamos buscando en cuanto a valores de familia, trabajo, seguridad y estabilidad en el país”, dijo Walter a la diaria. Pero además, le llamó la atención el discurso porque le hizo recordar “a los tiempos de la escuela”, cuando le enseñaban sobre “el pensamiento artiguista”. ¿La formación como policía y el hecho de que Manini sea militar también los acercó de alguna manera? “No, no tiene nada que ver, porque acá yo he encontrado gente de todos los partidos, gente blanca, colorada, frenteamplista, otros con formación militar e incluso otros, como un muchacho que estaba hablando recién con nosotros, que está en situación de calle y estamos viendo de conseguirle trabajo. Es muy diverso”, aseguró.

La espera se hizo eterna: Manini Ríos llegó a la sede una hora después de lo previsto y fue uno de los últimos precandidatos en dar declaraciones públicas. Lo recibieron con aplausos, saludó y se refugió en un cuarto, alejado de la militancia. Un rato después, cuando las proyecciones de las encuestadoras ya le daban a CA un número de votos más que suficiente para autorizar su participación en las elecciones nacionales de octubre, el ex comandante salió y aseguró: “Los resultados son la confirmación de la fuerza que tiene este partido nuevo, Cabildo Abierto, un partido que hace menos de dos meses que está en esta carrera electoral”.

No se sabe si Zuasnabar se refería a Manini Ríos en aquellos comentarios que leía la señora, pero en cualquier caso su partido se acercaba anoche a los 37.000 votos, según los datos difundidos por la Corte Electoral con 80% de los circuitos escrutados, y para muchos analistas fue una de las sorpresas de la jornada cívica. CA superó ampliamente las expectativas al obtener más votos que los demás partidos políticos chicos sumados.

“Sin internas, sin tener recursos como han volcado otros partidos en forma generosa, con base exclusivamente en la militancia de nuestros adherentes, este grado de adhesión de decenas de miles de votos muestra que somos por lejos la cuarta fuerza política del país, encima de las demás fuerzas que hoy se presentaban”, dijo Manini Ríos, y lo atribuyó específicamente al “entusiasmo” de sus simpatizantes. “Este resultado es para ser muy optimistas”.

El candidato adelantó que tanto el programa de gobierno como la fórmula presidencial serán presentados en la convención nacional que el partido celebrará a fines de julio. Y volvió a insistir en que, de momento, no piensa en la posibilidad de participar en un gobierno de coalición. “Vamos a tratar de hacer llegarle a la gente nuestras propuestas desde el lugar que la ciudadanía nos marque. Si es necesario dialogar con otros partidos, lo haremos llegado el momento. Pero, por ahora, nuestras propuestas son independientes, no pensamos en coaliciones y no nos vamos a atar a ningún proyecto”, afirmó. Después volvieron a sonar los aplausos, se destaparon varias gaseosas y la noche siguió.