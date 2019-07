Marina Arismendi: “No se precisa ser afrodescendiente para pelear por los derechos de los afrodescendientes”

El Ministerio de Desarrollo Social lanzó este lunes el Mes de la Afrodescendencia 2019, una iniciativa que busca visibilizar y combatir la discriminación racial y que implica una serie de actividades durante todo el mes de julio. El lanzamiento estuvo a cargo de representantes de distintas instituciones estatales como el ministro del Interior, Eduardo Bonomi; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Santiago Soto; la subsecretaria de Educación y Cultura, Edith Moraes; el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli; un integrante del Banco de Previsión Social, Álvaro Nogal; la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y el intendente de Montevideo, Christian Di Candia. Un panel sin presencia de personas afrodescendientes.

Cuando fue el turno del titular de la comuna capitalina, Di Candia resaltó la importancia de celebrar el Mes de la Afrodescendencia y advirtió que sólo usaría uno de los ochos minutos determinados para ceder el lugar en la mesa a Elizabeth Suárez, la responsable de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo. “Si hay algo que en los últimos tiempos hablaron muchos tiene que ver con no hablar como hombre de temas relacionados con el feminismo y con las mujeres, y tampoco me gusta hablar sobre estos temas como hombre blanco, teniendo en el equipo de la Intendencia a una mujer afrodescendiente como responsable de las políticas que la Intendencia lleva adelante en esta materia, más cuando estamos hablando de visibilidad”, dijo Di Candia, y remató: “Así que acordamos políticamente pedirle a Elizabeth Suárez que sea quien haga esto en nombre de la Intendencia”. El intendente se levantó de la silla entre aplausos. Elizabeth Suárez tomó su lugar y comentó sobre la discriminación que atraviesan las personas afrodescendientes en Uruguay, las políticas que lleva adelante la Intendencia y la importancia del Mes de la Afrodescendencia.

Cuando más adelante le tocó a hablar a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se detuvo un par de minutos para cuestionar el gesto del intendente. “Voy a permitirme hacer un debate de puntos de vista, con mucho amor y cariño, y con mucha emoción por el gesto de nuestro intendente”, introdujo Arismendi. “No se precisa ser afrodescendiente para pelear por los derechos de los afrodescendientes, como no se precisa ser gay para pelear por los derechos de la diversidad sexual, como no se precisa ser otra cosa para luchar por los derechos humanos”, afirmó. Y puso como ejemplo las manifestaciones que para pedir la liberación de la referente estadounidense antirracista Angela Davis: “Ella estaba condenada a muerte y no hubiéramos logrado revertir eso si no hubiéramos salido todas las masas organizadas a lo largo y ancho del mundo peleando por su libertad. Movimiento estudiantil, sindicatos, obreros, todos y todas. Eso nos hizo a todos mejores seres humanos […] Combatir el racismo corresponde a todas y todos, no importa en qué lugar estemos, no importa de qué color seamos, no importa el género ni la orientación sexual”.