Martínez apunta a conformar un equipo con “los o las mejores” en cada área

Faltaban dos horas y media para que se conocieran los resultados, pero en el hotel Crystal Tower, donde el precandidato Daniel Martínez y su equipo esperaban los resultados de las elecciones internas, se observaba cierta confianza en medio de la inquietud propia de una jornada electoral. Llegó junto a su familia y subió rápidamente a la habitación donde cuatro años antes recibió la noticia de haber ganado la intendencia de Montevideo y unas horas más tarde se enteraría de haber sido electo candidato único a la presidencia por el Frente Amplio (FA).

“A partir de ahora, el comando de Daniel Martínez terminó de ser el comando de Daniel y pasa a ser el FA, que será con Martínez como candidato y será con la fórmula que el FA finalmente resuelva”, expresó el asesor político Eduardo Lalo Fernández, y añadió: “Primero será la fórmula y, una vez que esté, se conversará con todos los grupos en función de lo que siempre ha manifestado Daniel: que no vamos a estar buscando quienes tienen qué porcentaje, sino a los o las mejores para los puestos y para el equipo”.

Fuentes cercanas a Martínez señalaron a la diaria que, una vez consolidada la candidatura, “la idea a nivel de los equipos es incorporar a compañeros y compañeras de los otros comandos de las precandidaturas”, de cara a “una etapa que se inicia e implica el desafío de encarnar y terminar de consolidar un proceso de renovación que se dio en unidad en el caso del FA”.

Según supo la diaria, los otros tres ex precandidatos “van a aportar en el marco del FA y se los va a invitar a participar en conjunto”. “Se van a tener en cuenta sus aportes y opiniones, tal como se hace en el marco del FA con los aportes y opiniones de los sectores que integran la Mesa Política”, agregaron. En particular, respecto de la incorporación de Bergara al gabinete, las fuentes señalaron: “Eso dependerá de las definiciones que se den en estos días. No es una definición que se haya tomado”.

Sobre los acuerdos con otros partidos, comentaron que “Daniel ya ha planteado, y ha sido coherente al respecto a lo largo de su vida política, la importancia de los acuerdos. Ha hablado de que va a tratar de acordar aunque sea las líneas de base sobre los grandes temas, como la seguridad y la educación. Ese camino es el que va a transitar”. Asimismo, apuntaron que en los equipos que ha conformado el candidato siempre hubo “personas de distintas expresiones del FA, frenteamplistas independientes y no necesariamente votantes con perfiles más técnicos, y además ha incorporado a personas de otros partidos”. Añadieron, además, que “Daniel es un creador de equipos y cree en el potencial que estos generan cuando se construyen en clave de diversidad y la diversidad va más allá de las fronteras del FA”.