Martínez definirá la fórmula a partir de una lista acotada de nombres, que no incluye a Cosse

La definición de la fórmula frenteamplista continúa en proceso, pero las opciones comienzan a acotarse. Desde el entorno del presidenciable del Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, afirmaron a la diaria que el candidato maneja una lista acotada de nombres para cerrar la fórmula, pero entre ellos –al menos hasta anoche– no estaba la ex precandidata Carolina Cosse. Martínez cerrará esta mañana, con el senador comunista Juan Castillo, la ronda de contactos que inició el lunes, y empezará a tomar decisiones, para terminar de resolver el tema entre hoy y mañana.

El nombre de Cosse cosechó varios apoyos esta semana. Uno de ellos, según informaron fuentes políticas a la diaria, fue el del presidente Tabaré Vázquez, quien en la reunión que mantuvo el lunes con Martínez habría transmitido que veía con buenos ojos la inclusión de la ex ministra de Industria, Energía y Minería en la fórmula presidencial. Dos horas y media después de este encuentro en la residencia de Suárez, Martínez se reunió con el ex presidente José Mujica en la chacra de Rincón del Cerro, pero allí la opción por Cosse no estuvo en la conversación. De hecho, ese mismo lunes, pero algunas horas más tarde, en la interna del FA empezaron a circular los nombres de legisladoras del Movimiento de Participación Popular (MPP): algunos nuevos, como la senadora Sandra Lazo y diputada Cecilia Bottino, y otros que ya se habían manejado, como las legisladoras Patricia Ayala e Ivonne Passada.

Un día después llegaron los pronunciamientos sectoriales, en particular de los dos sectores más votados en la interna frenteamplista: el MPP y el Partido Comunista del Uruguay (PCU). El MPP transmitió su “natural aspiración” a que Cosse acompañe a Martínez en la fórmula presidencial y añadió que sólo bajo “argumentos legítimos” del FA “y fundamentalmente” de Martínez, el sector estará “dispuesto a considerar”, junto con el resto del FA, “la posibilidad de que otras compañeras puedan integrar la fórmula”. Ayer Castillo, secretario general del PCU, señaló que tras una reunión en la noche del martes, la dirección del partido decidió apoyar a Carolina Cosse para la candidatura a la vicepresidencia. En diálogo con Subrayado, Castillo ratificó el respaldo a la ex ministra y sostuvo que el PCU “no tiene ningún nombre escondido por detrás para colocar”, y valoró como “lamentable” que después de las elecciones del domingo se haya producido “una manipulación tan grande de nombres de compañeras”.

“Si fue buena como precandidata para la presidencia, no debe haber [elementos] que la dejen al margen de la vicepresidencia, pero hay que buscar el consenso”, señaló el secretario general. “Somos conscientes de la necesidad de un equilibrio en el FA, la compatibilidad de caracteres, cómo es el relacionamiento, el peso de los sectores y de las listas”, añadió.

De los nombres que se manejaron como posibles candidatas en los últimos días, fueron descartados el de la diputada Cristina Lustemberg (Participar, Articular, Redoblar), que se reunió el martes con el candidato y había señalado que ser candidata a la presidencia no está entre sus “opciones en este momento”, y el de la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, que se encontró ayer con Martínez.

Siguen las consultas

Este miércoles fue el tercer día de intercambios que el candidato mantiene desde el lunes con líderes de los sectores de la coalición de izquierda para definir la fórmula presidencial de cara a las elecciones de octubre. Ayer, Martínez se reunió con el diputado del MPP Alejandro Sánchez, la senadora Constanza Moreira, de Casa Grande, Enrique Rubio, de la Vertiente Artiguista, el senador Rafael Michelini, de Nuevo Espacio, y cerró la agenda con Kechichian.

Luego de la primera reunión, Sánchez sostuvo a la prensa que el comunicado de su sector tuvo como objetivo terminar “las especulaciones” sobre posibles alternativas a la candidatura a la vicepresidencia. “Se están manejando muchos nombres y eso no es bueno”, manifestó. De todas formas, sostuvo que la decisión final es del candidato y la intención del sector no es “condicionar a nadie”. Sánchez evitó dar explicaciones sobre cuáles serían los “argumentos legítimos” que señala el MPP en el comunicado.

El tercer encuentro fue con Rubio, que manifestó que el proceso de negociación de la fórmula está “muy avanzado” y se anunciará en los próximos días. “Nosotros vinimos a transmitirle [a Martínez] que la Vertiente Artiguista le da todo el respaldo a su decisión”, planteó. Sobre Cosse, señaló que “es una excelente compañera, tiene un conjunto de atributos muy importantes y ha tenido un respaldo ciudadano significativo, pero acá las manos del candidato están libres para tomar la decisión que le parezca más adecuada”.

Rubio manifestó que es necesario que la mujer que acompañe a Martínez en la fórmula tenga “capacidad de articulación, buen vínculo, relacionamiento rápido y experiencia en generar acuerdos políticos”, y señaló que esas condiciones no necesariamente se adquieren en el ejercicio parlamentario. “No es una condición necesaria [que haya estado en el Parlamento]”, dijo, y añadió que puede ser una mujer del “movimiento social y de otras extracciones”.

En tanto, Michelini señaló que la fórmula se anunciará cuando sea pertinente y “no hay que dramatizar”. “Hay que buscar a la persona que acompañe a Daniel que permita ser una fórmula ganadora”, manifestó, y remarcó la importancia de la definición de la candidatura a la vicepresidencia porque quien ocupe ese rol será quien sustituya al presidente bajo “situaciones fortuitas”. “Entonces, que él se tome su tiempo está muy bien, porque estamos hablando del país, no sólo de ganar la elección”, añadió.

El senador sostuvo que quien cierre la dupla presidencial debe ser “una persona que pueda manejar el país en determinadas situaciones, tener lealtad absoluta al presidente y a la vez tratar de que arrime otras facetas y otros aspectos que una única persona no completa”. Michelini opinó que la fórmula será paritaria y se encontrará “una mujer que reúna todas esas condiciones”, pero que “si en este momento hubiera una persona que reuniera esas condiciones estaría resuelto. Hay algunos aspectos que ninguna de las personas que hemos conversado los reúne, eso es obvio”.