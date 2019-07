Martínez: “Más que nunca, es el momento de la unidad de los progresistas”

Daniel Martínez bajó las escaleras hacia el hall del hotel Crystal, donde aguardaba los resultados de las elecciones internas con una gran sonrisa. “Fue un triunfo de la democracia”, fueron sus primeras palabras. Minutos antes, se había enterado de que disputará la presidencia de la República como candidato único por el Frente Amplio (FA). Luego, se dirigió a La Huella de Seregni, donde se reunió con los ex precandidatos con los que compartió la contienda electoral: Óscar Andrade, Mario Bergara y Carolina Cosse. Los cuatro subieron al escenario en compañía del presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, para mantener la señal de unidad que caracterizó la campaña frenteamplista.

El ahora candidato único del FA dio un discurso breve en comparación con las intervenciones en sus actos en campaña. Agradeció a los militantes frenteamplistas que acudieron a votar y resaltó que siente “sereno orgullo” de representar al FA en la elección nacional. “Mucha gente me preguntaba si había imaginado este momento. Créanme que no”, afirmó Martínez al comienzo de su discurso, y señaló que durante la campaña puso “cada fuerza” y “cada momento” en concentrarse en hacer una campaña de fortalecimiento de la fuerza política. “Así que no, no nos imaginábamos esto, y por suerte tenemos una especie de sereno orgullo de estar acá”, sostuvo.

“Después de tanto tiempo con líderes históricos de tanto peso y tanta trayectoria, que tanto habían influido en la historia de nuestro país, como Líber Seregni en el inicio del FA, después Tabaré [Vázquez], [José] Pepe [Mujica] y Danilo [Astori], alguno podía dudar sobre cómo el FA iba a procesar una contienda electoral con nuevos emergentes candidatos”, continuó Martínez. Opinó que los cuatro entonces precandidatos demostraron que la coalición de izquierda “tiene esa increíble capacidad de generar cambio, transformaciones”, y que ninguno pensó más que en “aportar al triunfo del FA, y nunca en ver de qué forma denostábamos a otro”. “Creo que, en este momento, esa renovación y esa capacidad de mostrar unidad es lo que el país necesita. Nuestro país se enfrenta a un mundo más que desafiante”, añadió.

Como es habitual en sus discursos, el candidato mencionó los avances obtenidos durante los gobiernos frenteamplistas, pero remarcó que “el país necesita profundizar muchos cambios” y “mucho queda por hacer”. En ese sentido, señaló que, “más que nunca, es el momento de la unidad de la nación” y, sobre todo, “de la unidad de los progresistas”. “El país necesita la unidad de todos aquellos que soñamos –de la misma forma que pasó en 1971, cuando nació el FA– tener un país de justicia y desarrollo simultáneamente. Ese el único camino”, remarcó.

Martínez señaló que el principal compromiso es generar “desarrollo económico” con “desarrollo humano y justicia social”. Para eso, el candidato frenteamplista lanzó una convocatoria a “todos los hombres” que “expresaron su renovación y compromiso dentro del FA”, pero también a “los independientes” y a los “de los partidos tradicionales”, a “sumarse a continuar un proceso de lograr profundizar y continuar el camino del cambio, donde el desarrollo y la justicia sean dos sendas que marchen paralelas y que nos permitan seguir transformando este país”.

Al igual que en otras oratorias a lo largo de la campaña, el candidato señaló la necesidad de establecer “compromisos nación”, es decir, “proyectos políticos que involucren a todos los actores” y que promuevan el debate para “encontrar los caminos que nos unen, aunque no sean en 100% de cada uno de los temas”. En esa línea, manifestó a la prensa que minutos se había comunicado con los candidatos electos por el Partido Nacional y el Partido Colorado, Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, respectivamente, para comenzar a entablar “acuerdos básicos a nivel país que trasciendan los sectores políticos”.

Cuando Martínez finalizó su discurso, La Huella de Seregni se fue despoblando lentamente. Algunos grupos de militantes salieron a festejar a la calle, otros se alejaron cantando y unos pocos se quedaron en la sede. Entre quienes decidieron quedarse estaba Bergara, acompañado por un grupo de jóvenes que decidió cerrar la jornada electoral bailando plena. El ex presidente del Banco Central valoró que el FA “hizo una muy buena elección en el marco de una muy buena campaña de los cuatro precandidatos, y ahora tenemos un gran candidato para la presidencia como es Daniel”, dijo a la prensa. Señaló que el resto de los ex precandidatos se van a “encolumnar todos no sólo con él [Martínez], sino con la fórmula que el FA defina en las próximas semanas”. Expresó satisfacción por haber disputado la candidatura y destacó el proceso de “renovación política en el FA, que se está haciendo con naturalidad, con espíritu unitario y fraterno”.

Sobre su participación en un eventual próximo gobierno frenteamplista, Bergara planteó que se definirá en las próximas semanas. De todas formas, comentó: “Nuestra intención es ser parte del nuevo liderazgo y fortalecer un espacio que tendrá formulación legislativa con espíritu de renovación y de fuerte seregnismo”. Consultado sobre si va a formar parte del Senado, respondió: “Esperemos. La ingeniería de eso está para definirse, pero ese es nuestro objetivo: liderazgo y fortalecimiento de un espacio de renovación seregnista”. No obstante, no descarta la posibilidad de asumir un cargo en el gabinete. En relación con la fórmula presidencial, manifestó que hay dos principios que deben ser respetados: por un lado, “los equilibrios políticos, porque así ha sido la vida del FA por 48 años”; por otro, “definitivamente debe ser paritaria”.