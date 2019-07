Martínez y Amado se reúnen para discutir acuerdo “político electoral”

El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, se reunirá este martes con el diputado Fernando Amado del sector Unión Izquierda Republicana (Unir), confirmó Amado a la diaria. El encuentro fue propuesto por Martínez a los efectos de hacer un "planteo político electoral formal" al Comité Ejecutivo de Unir, contó el diputado. La reunión se realizará a las 19.00 en la sede central del sector del diputado.

Amado señaló que el candidato frenteamplista le transmitió "que el progresismo no es exclusivo del FA" y "le parece importante hablar con actores y sectores progresistas" que estén por fuera de la coalición de izquierda "para ver posibilidades de acuerdos".

El diputado manifestó que desconoce el carácter de la propuesta, de todas formas señaló "si nos pide una reunión, obviamente que es pensando en la elección y eventualmente en el próximo gobierno". Adelantó que sea cuál sea el planteo, lo estudiará como ocurrió con la propuesta del Partido Independiente tras la disolución de la coalición La Alternativa, cuando el sector quedó a la “intemperie” en el sistema político. "Hoy aparece esta situación en la cual puede haber un planteo formal, de un candidato a presidente, que puede abrir la puerta a algo o o no. No lo sé. Seguramente conociendo al sector no va a ser una decisión de un día para el otro", expresó.