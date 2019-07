Mieres adelantó que Mónica Botero “es un buen nombre” para completar la fórmula

El candidato del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, se siente confiado en que su partido repuntará en las elecciones de octubre y tendrá una mejor votación que en las elecciones internas. Con tan sólo 2.015 votos, el PI quedó por debajo del novel partido Cabildo Abierto (46.887), el Partido de la Gente (6.663), Unidad Popular (4.065), el Partido Verde Animalista (3.029) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (2.553), según los escrutinios primarios. “No invertimos un peso en publicidad en vía pública. Hicimos un trabajo militante de un partido que tiene fundamentalmente un voto de opinión, que obviamente en esta instancia no llegó a votar, pero estamos muy tranquilos”, afirmó.

No obstante, Mieres consideró que no se trata de un “golpe” para el partido. “Si bien los votos fueron menos que en 2014, no cambia mucho [el resultado]. El PI siempre llega a las elecciones nacionales con una votación muchísimo más alta”, recalcó. En las elecciones internas pasadas, el PI había alcanzado 4.149 votos.

Al candidato del PI no le preocupa que el Partido Verde Animalista, liderado por el mediático abogado Gustavo Salle, haya obtenido más votos, así como tampoco le preocupa que los otros partidos chicos lo hayan superado. A juicio de Mieres, estos partidos no van a despegar en la votación de octubre, a diferencia de lo que a su juicio sucederá con el PI. “Son partidos de votos por asuntos. El partido de Salle es el partido de la condena a UPM, el partido del PERI es el partido de la demanda ecologista, el partido de [Guido] Manini Ríos es el de los militares. Esos partidos votan lo mismo con voto voluntario que con voto obligatorio, porque son votantes muy militantes”, evaluó.

Este lunes, al día siguiente de las elecciones internas, se colocaron los primeros carteles del PI en las calles de Montevideo. “Ahora sí arrancamos”, dijo Mieres, y añadió que el jueves el partido hará un acto para anunciar la incorporación del periodista Gerardo Sotelo y su participación en la lista al Senado para las elecciones de octubre. Además, el sábado 13 se anunciará la composición de la fórmula. Al ser consultado sobre si la periodista Mónica Botero será la candidata a vicepresidenta, Mieres admitió que es quien suena con más fuerza y adelantó que le parece que es “un buen nombre”. “Sería una buena señal tener una fórmula paritaria”, finalizó.