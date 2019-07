Ministros desembarcan en el litoral para hacer “rendición de cuentas” de su gestión

A excepción de los ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores e Industria, Energía y Minería, Danilo Astori, Rodolfo Nin Novoa y Guillermo Moncecchi, respectivamente, el grueso del gabinete que comanda el presidente Tabaré Vázquez arribará hoy a Soriano y Río Negro, y continuará con actividades hasta el miércoles en Paysandú y Salto. La llegada de los ministros a estos departamentos se produce “en el marco del gobierno de cercanía” y supone una suerte de continuación de los consejos de ministros abiertos que el mandatario encabezó en todo el país, explicó a la diaria el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo. Dijo que esta modalidad de gobierno ha tenido tres formatos: además de los gabinetes abiertos, se decidió incluir una serie de audiencias para que los jerarcas pudieran recibir de primera mano a organizaciones sociales del territorio, para lo que se incorporó un día adicional de la visita del Consejo de Ministros. A partir de este año se agregó el último formato, al que responde esta visita: “Cada ministerio organiza una agenda de recorridas con el fin de ir a cada sitio, evaluar la implementación de las políticas y, eventualmente, ver los ajustes necesarios”, explicó Roballo.

Sobre el final de la visita, los ministros se reúnen y hacen una suerte de rendición de cuentas conjunta, a cargo de uno o más oradores. En esta oportunidad habrá dos actos centrales: uno en Dolores y otro en Fray Bentos. Que la ciudad del departamento de Soriano haya sido elegida para uno de los actos no es casual. Tras el tornado de 2016 que destruyó parte de la localidad, el gobierno ha invertido 46 millones de dólares en su refacción, principalmente en viviendas, hospital, servicios e infraestructura. Además de ese dinero, se aprovecharon las obras para hacer una inversión extra en saneamiento, explicó el prosecretario.

Roballo también destacó que entre 85% y 90%de los compromisos asumidos en las audiencias ya se cumplieron o están en ejecución. “Además, hay unos poquitos a estudio, mientras que, con respecto a los restantes, se transmitió que no iban a poder realizarse”, acotó. Estos compromisos, agregó, van desde la colocación de juegos inclusivos en una placita del pueblo José Batlle y Ordóñez hasta la refacción de la ruta 30. “Se había llegado a un grado de cobertura muy importante, y a partir del intercambio con las organizaciones se resolvió que era importante organizar ese tiempo para llevar a cabo recorridas por la región”, explicó.

El arribo de los ministros no está exento de polémica: el diputado nacionalista Omar Lafluf (Río Negro) dijo que, a poco más de tres meses de las elecciones, le parece “claro” que los secretarios de Estado “vienen a reafirmar algunas cosas para ver qué rédito electoral puede haber”. En respuesta, Roballo sostuvo que lo que deja “fuera de sospecha” al gobierno es que, el mismo mes en que asumió la actual administración encabezada por Vázquez, “se hizo un Consejo de Ministros abierto y no paramos”. “No podemos suspender las actividades que nos demanda la gente y que tenemos la obligación de hacer por estar en proceso electoral. Sí hay que tener cuidado, y seguramente el presidente lo tenga, porque a él le importa no lastimar este proceso”, aseguró.