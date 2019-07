Mujica: lo de la fórmula paritaria es “malo” si no hay “ninguna flexibilidad”

El expresidente José Mujica cuestionó que el Frente Amplio (FA) se vea atado a tener una fórmula integrada por un hombre y una mujer, lo que implica que Daniel Martínez vaya a tener que ser acompañado necesariamente de una candidata a vicepresidenta, cuyo nombre se está definiendo en estas horas.

"La cosa tiene que ser un proceso. Lo de la fórmula paritaria no me parece tan malo, pero sí sin ninguna flexibilidad, si se presentaban circunstancias adversas", sostuvo Mujica, en una entrevista con el programa Doble Click de Radio Del Sol. Según el ex mandatario, "muy bien podrían ser dos mujeres o dos hombres".

“Cuando se discutió nosotros lo planteamos claramente, quedamos en minoría y acatamos", recordó. Según Mujica, si bien "han surgido posiciones de querer cambiar esto", ahora hay que cumplir.

Mujica dijo estar "absolutamente consciente” de que “vivimos en sociedades patriarcales” y que "hay que abrir puertas a la inclusión de la mujer, pero no solo por sus obvios derechos, sino porque estamos posponiendo un capital de la mitad de la población”. “No es solo por derechos: hay una cuestión de conveniencia también. Jugamos con la mitad del cuadro", sostuvo.

Según Mujica, “las mujeres tienen una enorme responsabilidad en la educación de los hijos, porque ahí empieza el patriarcado y no lo vamos a resolver solo con decretos".

Para el ex mandatario, es “muy superficial cierto grito feminista que no pone la carne en la parrilla”. “Hay un feminismo a practicar en los barrios pobres, acompañando a las mujeres que quedan solas, las que tienen problemas de vivienda porque los hombres disparan dentro de la pobreza”. “Hay un foco ahí y no veo la actitud feminista de romperse el alma ayudando a esas mujeres, que pagan por ser mujeres y por ser pobres la peor desgracia que hay en mi país; me duele eso, que las propias mujeres con capacidad se olviden de las mujeres sumergidas en las peores condiciones", cuestionó.

Para el líder del Movimiento de Participación Popular, este tipo de situaciones “no se arreglan con griterío sino con militancia, comprometiéndose en los hechos; no es cuestión de pintar letreros sino de compartir con la gente".