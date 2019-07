Nin Novoa: el acuerdo Mercosur-Unión Europea es “el más grande del mundo”

“Se habla con candor de que Uruguay precisa más acuerdos internacionales, y mucha gente anda prometiendo que los va a hacer, como si fuera soplar y hacer botellas. Este acuerdo comercial es el más grande del mundo”, dijo ayer en conferencia de prensa el canciller Rodolfo Nin Novoa, sobre la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Subrayó que involucra un comercio bilateral entre las dos regiones de más de “90.000 millones de dólares anuales” y que abarca a “800 millones de personas”. Agregó que la UE era el segundo destino que “cobraba más aranceles a toda la oferta exportable de Uruguay”. “Así que, habiendo logrado esto, podemos decir que 97% de toda la oferta exportable de Uruguay va a tener ingreso preferencial en Europa. Estamos calculando que esto va a tener un impacto de unos 100 millones de dólares anuales, una vez que [el acuerdo] entre en vigencia”, indicó.

El canciller enfatizó que están con “muchas ganas” de seguir trabajando en otros acuerdos que tienen en carpeta, sin perjuicio de que todavía “faltan muchas cosas para arreglar” en este tratado particular, cuya versión cruda se publicará hoy en la página web de la cancillería. “El gobierno sigue trabajando, no tiró la toalla. Tiene una agenda muy importante, y esta es una de las pruebas”, insistió. Además, dijo que con “toda seguridad” dentro de tres meses se cerrará otro acuerdo comercial de características similares, con la Asociación Europea de Libre Comercio, que está integrada por los cuatro países de Europa que no pertenecen a la UE: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. También informó que se sigue trabajando en el tratado de libre comercio con Canadá, que si no se materializa durante los últimos meses de este período de gobierno, quizás pueda hacerse en el siguiente. “Y mucho nos alegraremos de dejar al próximo gobierno con una agenda que pueda seguir trabajándolo. Y también tenemos negociaciones iniciadas con Singapur y Corea del Sur”, afirmó.

Nin Novoa siguió mencionando los acuerdos comerciales que tiene Uruguay, por ejemplo de preferencias fijas con India, de libre comercio con Israel y con la Unión Aduanera de África Austral. “Tenemos una asociación estratégica con China, que es la segunda economía del mundo, y hemos logrado acceso de carne con hueso a Estados Unidos. Todas estas cosas son parte de una agenda de inserción internacional que Uruguay nunca había tenido, y lo digo con satisfacción y orgullo, porque el mérito no es sólo mío”, subrayó el canciller. Por último, señaló que va a haber más oportunidades para seguir discutiendo el acuerdo con la UE, y que convocaron a las cámaras empresariales y al PIT-CNT para que se interioricen sobre el primer intercambio de información. “Así que seguiremos trabajando en esto. Para nosotros es muy importante dar una noticia de esta naturaleza porque es parte del país productivo”, finalizó.