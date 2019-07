La Cámara de Senadores dio el martes media sanción al proyecto de ley sobre consumo problemático de alcohol. El texto, que fue aprobado con los votos del Frente Amplio y de la senadora nacionalista Verónica Alonso, pasará ahora a la Cámara de Diputados. Un senador oficialista explicó: “Es cierto que no logramos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero estamos seguros de que en la cámara baja se van a lograr acuerdos más amplios, porque allá se toma mucho más whisky que en la cámara alta, así que con un par de botellas arreglamos todo”.

Diputados de la oposición adelantaron que podrían apoyar la norma si el oficialismo aceptara introducir algunas modificaciones. “Creemos que es una oportunidad única para prohibir de una buena vez por todas esta moda de las cervezas artesanales con gustos raros. Porque hoy vas a un boliche del Parque Rodó y te quieren enchufar birra de zapallo, de anís, de dulce de membrillo, de longaniza, y no sé cuántas cosas más. Yo me pregunto: ¿eso no es violencia?”, declaró un legislador del Partido Nacional.

Por su parte, un diputado oficialista adelantó su posición favorable a estos cambios. “Acá lo importante no es que tal o cual partido logre aprobar una ley. Acá lo verdaderamente importante es que se proteja el interés nacional. Y si desde la oposición nos llega una propuesta que nos defienda de cosas como la cerveza de hígado de cordero o de pan con grasa, nosotros la aceptamos con mucho gusto”, explicó.